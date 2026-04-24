Manuel Benítez 'El Cordobés' apadrinará la Feria de Mayo de Palma del Río

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha anunciado que el padrino de la próxima Feria de Mayo 2026 será Manuel Benítez El Cordobés. La feria tendrá lugar del 14 al 17 de mayo y su programación se ha presentado este viernes. Esteo ha reseñado que “nos llena de orgullo que el maestro haya dicho sí a ser padrino de nuestra feria. Sabemos que Palma del Río cuenta con una gran figura y alguien importante a nivel internacional” en un momento en que el V Califa del toreo cumplirá 90 años.

El anuncio se ha producido en la presentación del cartel de la feria, obra de la pintora palmeña María José Luque. Como la propia autora ha reseñado, “es un pequeño homenaje personal a mi ciudad: Palma del Río”. Se trata de “un lienzo realizado a técnica mixta” con un fondo que “alude a una explosión de color, de luz y de alegría que representa la feria. En la figura principal aparece una mujer flamenca captada en pleno baile que representa a todas en una”, ha comentado la autora del cartel, que también presenta elementos como el caballo, la naranja, el azahar y el conjunto monumental palmeño.

El delegado de Festejos y Tradiciones Populares, Antonio Martín, ha sido el encargado de exponer el programa de actividades preparado para esta feria con importantes novedades. Como ya se iniciara el año pasado, habrá un hilo musical único en las atracciones de feria con las mismas canciones y el mismo volumen. Habrá “dos días sin ruido en la feria el jueves 14 y el viernes 15 de mayo desde las 20 hasta las 23 horas” para niños con necesidades especiales, según informó Martín, y se sustituirá el castillo de fuegos artificiales por “un gran espectáculo de drones y música”.

En el apartado de casetas, Martín habla de “aforo completo” sin módulos vacíos. La feria contará con ludoteca y “tarde escolar” con atracciones a mitad de precio el jueves por la tarde hasta las 20 horas. También se ofrecen 300 tickets para personas en situación de vulnerabilidad.

Programación

La feria comenzará el jueves 14 con la Comida de Mayores y el grupo Mala Fama. Por la noche, tras el encendido del alumbrado y el espectáculo de drones actuarán en la caseta municipal el grupo Pellizco, Relío Flamenco, David Tubío, Palmacompás y Volver a Nacer. El viernes 15 habrá versiones con D’Loerean en la caseta municipal, la orquesta Aldebarán y el grupo local Tarambana Show. Como artista extra, en el teatro Coliseo actuará en concierto el coplero Fran Doblas.

El sábado la fiesta seguirá con las versiones de LaConde Band, Aldebarán y Festival Play Star 80&90. Y el domingo comenzará desde las tres de la tarde con la exhibición de baile de Alma Flamenca, las versiones de Trueno Azul y finalizará con la orquesta Gabanna.

Habrá servicio de autobús para El Mohíno y Calonge y paseo de caballos en colaboración con la Asociación de Caballistas Pepe El Bodega.

Seguridad

La alcaldesa ha comentado que el próximo 29 de abril tendrá una Junta Local de Seguridad para reforzar el recinto ferial en este feria, contando con agentes de la Guardia Civil y con un Punto Violeta por parte de la delegación de Igualdad.