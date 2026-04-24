José F. Chacón, CEO de Inthesk: "Enviamos tecnología a todo el planeta"

-¿Cuáles son las herramientas y ventajas principales de los modelos patentados por Inthesk, firma de la que usted es CEO?

-Nuestra principal ventaja es la certificación dual. Operamos nativamente con Find My de Apple y Find My HUB de Google de manera simultánea. Además, integramos el sistema ik Safe360, que convierte un simple localizador en una herramienta de emergencia con avisos inmediatos y gestión de grupos (IKIN), algo que nuestros competidores directos no ofrecen. Inthesk, actualmente, con la aritmética de sus tecnologías, no tiene competidor.

-¿Qué nivel de desarrollo tecnológico habéis alcanzado en los últimos años?

-Hemos pasado de ser una startup de software/hardware a ser una tecnológica de pleno derecho. Hemos logrado integrar protocolos propios de telecomunicación, de ultra-bajo consumo, resistencia IP67 y, lo más importante, la homologación oficial de los dos gigantes de Silicon Valley.

-¿Las potencialidades de Inthesk son únicas en el mundo?

-Rotundamente, sí. La combinación de interoperabilidad total, Android/iOS, con funciones de seguridad personal y comunitaria a través de nuestra propia infraestructura nos sitúa en una posición única. No solo vendemos un producto para encontrar objetos; ofrecemos un ecosistema de tranquilidad 360 grados incluyendo nuestro propio call center de emergencias.

"Convertimos a Lucena en epicentro de la protección de millones de personas"

-¿Cuántas variantes diferentes se entroncan en el concepto Inthesk?

-Pivotamos sobre tres pilares: el ik Point, localización de objetos y activos; la línea ik Safe360, protección de personas, seguridad activa y protección sobre la conducción; y nuestras soluciones B2B personalizadas para empresas que necesitan gestionar flotas o activos de alto valor.

-¿Qué factores han contribuido al éxito sostenido de su firma?

-La agilidad en la toma de decisiones, la inversión constante en I+D y, sobre todo, la capacidad de anticiparnos a los cambios de los sistemas operativos y redes de telecomunicaciones. Ser una empresa con sede en Lucena nos da una resiliencia y una visión del esfuerzo que, sumada a un equipo internacional de primer nivel, nos hace imparables.

-¿En cuántos países del mundo estáis presentes?

-Nuestra presencia es global y ya se encuentra en 61 países. Contamos con sedes y oficinas estratégicas en Reino Unido (Londres); EEUU (Florida); Suiza y España (Marbella y Lucena). Enviamos tecnología lucentina a todo el planeta.

-¿Cuáles son los principales hitos logrados?

-Nuestro mayor hito ha sido romper las reglas del juego tecnológico: hemos conseguido que gigantes como Apple y Google convivan en un mismo dispositivo Inthesk, logrando una homologación dual. A nivel institucional, ser reconocidos como una de las empresas más innovadoras de España valida que nuestro modelo de negocio es sólido y disruptivo. Sin embargo, si tengo que quedarme con un logro, es haber convertido a Lucena en el epicentro de una tecnología que hoy protege a millones de personas alrededor del mundo.

"Lanzaremos en breve nuestro propio modelo de teléfono con tecnología Inthesk"

-¿Cuántas unidades de Inthesk calculáis que habéis vendido?

-Estamos en una fase de escalabilidad masiva. Ya hemos superado con creces las seis cifras en unidades distribuidas, pero el verdadero valor reside en nuestra capa premium. No sólo comercializamos localizadores, gestionamos una red de servicios avanzados de seguridad y prestaciones exclusivas bajo suscripción que garantizan una protección 360º.

-¿Con qué empresas de alta expansión habéis fraguado acuerdos?

-Hemos cerrado alianzas estratégicas con gigantes de las telecomunicaciones como Orange y Vodafone. Además, en el sector del retail y la gran distribución, estamos presentes en puntos neurálgicos como 7-Eleven, Carrefour o PC Componentes.

-¿Cuál ha sido vuestro crecimiento en los últimos años?

-El crecimiento ha sido exponencial y sostenido. Si sumamos las facturaciones derivadas de nuestra presencia y operaciones en los distintos países, superamos los 9,5 millones de euros.

-¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro?

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-Junto a la integración de IA en todas las verticales tecnológicas, lanzaremos en breve nuestro propio modelo de teléfono con tecnología Inthesk integrada, con seguridad absoluta para el usuario, conectividad mundial y combinando nuestra experiencia en localización y protección con un hardware propio.