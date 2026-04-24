La Guardia Civil investiga a un vecino de Villa del Río por usar trampas ilegales para capturar aves

La Guardia Civil, a través del Seprona, ha investigado a un vecino de Villa del Río como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre, tras localizarse diversas trampas ilegales destinadas a la captura de aves en un coto de caza del término municipal. Esta actuación se ha desarrollado en el marco del programa Coopera, que potencia el apoyo operativo mutuo entre guardas rurales y la Guardia Civil.

La intervención fue posible gracias a la vigilancia que realizaban los guardas del coto, quienes detectaron la presencia sospechosa de un individuo en una zona especialmente sensible para este tipo de prácticas ilegales.

Al percatarse de la presencia de la guardería rural, el sospechoso emprendió la huida campo a través, arrojando durante su fuga una bolsa que contenía trampas metálicas conocidas como "costillas" o "perchas pajareras", cuyo uso está prohibido.

Agentes del Seprona retiraron 35 trampas del coto

Tras recibir el aviso, una patrulla del Seprona de Montoro se desplazó al lugar, haciéndose cargo de las artes intervenidas e iniciando la investigación para esclarecer los hechos. En total, los agentes lograron retirar del coto 35 trampas, tanto las abandonadas durante la huida como otras localizadas en la zona.

La Guardia Civil resalta que este tipo de dispositivos constituye "un grave riesgo para la biodiversidad, ya que actúan mediante un mecanismo de ballesta de nula selectividad que atrapa de forma indiscriminada a pequeñas aves insectívoras, especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y el control natural de plagas".

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de Montoro. De forma paralela, se ha tramitado una denuncia por una infracción muy grave de la normativa autonómica en materia de protección de la flora y la fauna silvestres.