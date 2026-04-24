Una escultura en La Chimorra recuerda a los brigadistas internacionales que lucharon en Los Pedroches

El paraje de La Chimorra ha acogido un emotivo acto de homenaje a las Brigadas Internacionales, con la inauguración de una escultura en dicha zona, un enclave histórico clave durante la Guerra Civil española. El evento ha reunido a representantes institucionales, asociaciones memorialistas y vecinos de la comarca de Los Pedroches. Se trata de un proyecto desarrollado por la asociación Los Pedroches por la República y financiado por la Diputación de Córdoba.

El proyecto, que se inició en 2022, implicó la propuesta a seis escultores de la provincia de Córdoba, resultando elegida la idea presentada por José María Serrano, que ha realizado la figura de un brigadista en bronce sobre una enorme piedra de granito, en clara alusión a la tierra. Durante su intervención, ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en él y ha definido la escultura como un símbolo de lucha y memoria. "Es fácil decir que se lucha, pero lo difícil es mantener esa lucha en el tiempo", ha afirmado. También ha destacado que la obra pretende invitar a la reflexión, con elementos simbólicos como la mirada de la figura o su expresión, que "en realidad es un grito".

El paraje formó parte de la línea de frente entre nacionales y republicanos

Durante el acto, el vicepresidente de la asociación Los Pedroches por la República ha ofrecido una explicación detallada del contexto histórico del lugar señalando que esta zona formó parte de la línea de frente que separaba las posiciones nacionales y republicanas en 1937. Además, ha destacado especialmente el papel del 20.º Batallón Internacional, dirigido por Aldo Morandi, cuya intervención fue clave en la defensa de Pozoblanco durante la ofensiva de Queipo de Llano en marzo de ese año.

Inauguración de la escultura con la que se rinde homenaje a las Brigadas Internacionales. / J. López

Antes de descubrir la placa que acompaña a la escultura han sido varios los representantes políticos que han tomado la palabra, entre ellos, Inmaculada Nieto, parlamentaria de Por Andalucía, que ha hecho hincapié en el valor del conocimiento histórico para construir una conciencia crítica, alertando sobre los intentos de banalizar o relativizar el pasado. "La memoria democrática es fundamental para evitar la repetición de los errores", ha señalado.

Una escultura que aspira a estar en el mapa del turismo histórico

Siguiendo en esa misma línea, la diputada provincial de IU Irene Ruiz ha puesto en valor que el proyecto "se ha desarrollado gracias al cogobierno de PSOE e IU", ya que fue bajo su mandato cuando se autorizó, y ha pedido "políticas valientes" para evitar retrocesos en los derechos conquistados. El también diputado provincial del PSOE Rafael Villarreal ha aprovechado su intervención para resaltar los valores de los homenajeados.

Posteriormente, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Pozoblanco Natalia León ha leído un fragmento de un libro donde se recoge el anhelo de reconocer a los fallecidos y se ha descubierto la placa. Por último, se ha expresado el deseo de que la escultura pase a formar parte del mapa de homenajes a brigadistas internacionales, lo que "colocaría a Los Pedroches" en el mapa de la historia y del turismo histórico.