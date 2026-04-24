Del escrache a la recomendación: Juanma Moreno condena "la repugnante campaña de odio" a Las Camachas de Montilla y anima a visitar el restaurante

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha publicado un vídeo en redes sociales para apoyar de nuevo al restaurante Las Camachas de Montilla tras sufrir un escrache. La nueva publicación del dirigente del Partido Popular se produce tras un primer mensaje de apoyo en la red social X hacia el establecimiento cordobés, que había colgado una fotografía suya durante una visita.

La publicación de esa imagen del presidente andaluz en el perfil de Instagram de Las Camachas provocó toda una avalancha de comentarios, algunos de ellos ofensivos, tanto hacia el propio Juanma Moreno como hacia los propietarios del restaurante a quienes descalifican por haber hecho pública la fotografía. A tal punto ha llegado la polémica que el propio restaurante se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que solicita respeto y recuerda su trayectoria y su carácter abierto a todos los públicos desde los años 60. Este viernes, la fotografía de Juanma Moreno junto a dos trabajadoras del establecimiento ha cosechado más de 1.400 likes y suscitado casi 300 mensajes.

Valores andaluces

"Hoy quiero contar algo que me duele y me apena", empieza diciendo el presidente andaluz para mostrar públicamente su apoyo a los propietarios y trabajadores del restaurante Las Camachas en Montilla, después de la "repugnante campaña de odio" que han sufrido en redes sociales por parte de "gente intolerante, sectaria y llena de prejuicios". "Quiero deciros que afortunadamente Andalucía no es así, no es como la que quieren los que levantan muros, tratan de dividir la sociedad y a unos andaluces contra otros", asegura Moreno. "Andalucía es una tierra de buena gente, concordia y de sana libertad", añade.

Asimismo, el presidente andaluz se refiere a los propietarios del establecimiento cordobés, Raúl Márquez y María Márquez Alguacil, como "personas trabajadoras" a las que pone de ejemplo de esfuerzo por atender como mejor saben a sus clientes "sean de donde sean y piensen como piensen" . De este modo, Juanma Moreno termina haciendo publicidad de este establecimiento abierto desde el año 1962 y reivindicando la gastronomía tradicional: "Ojalá que todos podáis disfrutar de lo bien que se come y lo a gusto que te hacen sentir en Las Camachas, solo por eso merece la pena visitarles", concluye diciendo.