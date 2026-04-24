La Diputación de Córdoba reclama de nuevo el trasvase Puente Nuevo-Sierra Boyera en el plan de obras 2028-2033

La Diputación de Córdoba volverá a reclamar la conexión del embalse de Puente Nuevo con el de Sierra Boyera, donde se encuentra la única potabilizadora del Norte de la provincia. Lo hará presentando alegaciones contra el cuarto plan hidrológico del Gobierno central para el ciclo 2028-2033, actualmente en fase de elaboración y que excluye este trasvase de su planificación actual, según ha indicado este viernes el presidente de la institución, Salvador Fuentes.

Las alegaciones que presentará la Diputación son, en esencia, las mismas que ya se hicieron en 2021 para la planificación actual, que abarca de 2022 a 2027. Fuentes ha presentado documentos oficiales en los que el Gobierno central se comprometió a incluir la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera para el periodo anterior; es decir, debería estar ya hecho o a punto de finalizar. "Dichas actuaciones pasan a formar parte del conjunto de medidas a aplicar en el tercer ciclo de planificación", dijo el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2022.

Ese compromiso nunca se cumplió. El trasvase desapareció de la redacción definitiva del plan para 2022-2027 pero el Gobierno aseguró que la medida se incluiría en el decreto-ley de medidas urgentes contra la sequía que se aprobó en 2022. Tampoco fue cierta esa promesa y el enlace Puente Nuevo-Sierra Boyera quedó en el limbo, una situación que el PP ha criticado desde entonces.

La solución que adoptó el Gobierno fue realizar una conexión provisional con la potabilizadora de Sierra Boyera, pero no desde Puente Nuevo sino desde La Colada, un embalse que estaba lleno y sin usar en plena sequía. Aquella era una obra de la Junta de Andalucía que jamás se terminó pero estaba muy avanzada, por lo que se consideró la opción más rápida ante la necesidad de llevar el agua a Los Pedroches y el Guadiato desde Sierra Boyera, que para la primavera de 2023 ya no tenía ni gota de agua. Hasta abril de 2024 no se recuperó el suministro.

La polémica con La Colada y la opción de Puente Nuevo

Ahora el proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera sigue envuelto en una polémica que se agrava cada vez más. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, titular de La Colada, ha negado en reiteradas ocasiones el permiso para realizar la conexión definitiva. Ahora además también ha rechazado la concesión de aguas a la Diputación, que, según Fuentes, no puede utilizar "ni una gota" de ese pantano.

Por el momento no hay problema, dado que Sierra Boyera tiene agua suficiente para tres años. Pero la sequía ha dejado claro que ese solo embalse no basta para dar de beber a 80.000 personas con sus industrias y sus cabañas ganaderas. Menos aún cuando Sierra Boyera fue diseñado para abastecer a 11 municipios y no a los 27 a los que da servicio en la actualidad.

El embalse de Puente Nuevo está infrautilizado

Por eso la Diputación insiste en la necesidad de conectar al menos la potabilizadora con Puente Nuevo, un gran embalse con agua de calidad que solo abastece a un par de municipios serranos y algunos regadíos. Antes también era la reserva para la central térmica, que en 2020 ya se sabía que iba a cerrar debido a los planes de descarbonización. En resumen, Puente Nuevo está infrautilizado.

En la coyuntura actual, las comarcas del septentrión cordobés cuentan con tres pantanos grandes (hay también algunos más pequeños para la ganadería). Sumados, garantizan el abastecimiento humano en cualquier circunstancia salvo catástrofe planetaria: retienen 380 hectómetros cúbicos mientras que toda la zona consume apenas 7-8 hectómetros cada año excluyendo la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, sólo pueden usar uno de ellos, que además es el más pequeño. Sierra Boyera está conectado a la única potabilizadora capaz de atender a los 80.000 habitantes (hay otra pero es mucho más pequeña) y sus 38 hectómetros darían para los tres años de abastecimiento mencionados por Fuentes. La Colada también tiene enlace, pero presenta numerosos problemas técnicos, ambientales y de calidad del agua. Además, ahora la CHG tampoco autoriza la concesión para su uso, según Fuentes. "Nos han quitado una conexión y nos han negado la otra", ha resumido el presidente de la institución. Queda, por tanto, la opción de Puente Nuevo, lo que justifica las alegaciones de la Diputación al nuevo ciclo de obras hidráulicas para 2027-2033.