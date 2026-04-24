La Diputación de Córdoba abre el plazo para los Reconocimientos al Mérito Turístico 2026

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a los reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2026. Unos galardones cuyo objetivo es el de reconocer a personas, empresas, organismos y entidades que han trabajado de forma ejemplar en el sector turístico y que contribuyen a que Córdoba sea un destino líder.

Estos reconocimientos, que son de carácter bienal y alcanzan este año su 12ª edición, serán entregados en el transcurso de la Gala del Turismo de Córdoba que se celebrará el 22 de septiembre. Así lo ha adelantado la delegada de Turismo de la Diputación, Narci Ruiz, quien ha recalcado que se trata de un evento que pretende “la consolidación de estos Reconocimientos y destacar su importancia en el sector turístico cordobés con una gala en la que todos contribuimos para poner en valor esta industria turística y con la que se reconocen trayectorias profesionales o proyectos innovadores en este sector que es un motor económico para la provincia de Córdoba”.

Ruiz ha detallado las ocho categorías de estos galardones, que tienen un carácter honorífico, entre las que se incluyen “el reconocimiento al mejor producto turístico, a la mejor empresa turística provincial de alojamiento que esté inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía, a la mejor empresa turística de restauración, a la mejor empresa de servicios turísticos, al organismo o asociación sin ánimo de lucro que haya realizado una mejor aportación al desarrollo del turismo de Córdoba y al municipio o ELA que haya llevado a cabo una mejor planificación y dinamización turística”.

El Patronato Provincial reconocerá, además, a aquel medio de comunicación, página web, portal de viajes o blog profesional de información turística y de viajes por su excelencia en labores de promoción de la marca Córdoba y entregará un reconocimiento honorífico al profesional, tanto del ámbito público como privado, que haya contribuido a mejorar la oferta turística de la provincia de Córdoba.

Finalmente, se incluye en esta convocatoria el nombramiento del Embajador o Embajadora del Turismo de Córdoba 2026, una distinción que recaerá “en una persona de renombre que haya llevado a cabo una mayor promoción y apoyo de destino Córdoba, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con su actividad profesional”, ha matizado Ruiz, que ha recordado que en la anterior edición este reconocimiento recayó en la cantante India Martínez.

La presentación de candidaturas, una vez publicada la convocatoria en el BOP de hoy, se podrá realizar entre el 25 de abril y el 11 de mayo. Según Ruiz, “las candidaturas no se podrán postular a sí mismas, sino que se harán a propuesta de ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades, grupos de desarrollo rural, asociaciones que tengan entre sus fines la promoción turística de la provincia y a propuesta del propio Consejo Rector del Patronato”.

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Las bases con toda la información se pueden consultar desde mañana en el BOP de la provincia y en la página del Patronato de Turismo www.cordobaturismo.es. Una vez recibidas las propuestas se constituirá un jurado formado por los miembros del Consejo Rector del Patronato que las analizará y debatirá emitiendo un fallo que se hará público con anterioridad a la celebración de la Gala.