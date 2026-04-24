Cabra reivindica la figura y el legado del escritor y bibliotecario Juan Soca

El Museo Arqueológico Municipal de Cabra ha acogido la presentación del libro Juan Soca y Cabra, obra de José Pérez Muñoz, hasta hace unas semanas responsable de la Biblioteca Pública Municipal Juan Soca.

El libro fue presentado en el marco de las actividades programadas por el Día del Libro por la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, y el historiador José Luis Casas Sánchez, quién destacó el valor fundamental de la Biblioteca Pública Municipal en la vida cultural egabrense y su evolución a lo largo del tiempo, desde su creación en 1934, la segunda más antigua de la provincia, hasta su consolidación actual como espacio de referencia.

Sobre la obra, Casas apuntó que se estructura en dos grandes bloques. Uno primero, en el que se aborda la biografía y trayectoria literaria del escritor y bibliotecario egabrense Juan Soca Cordón (1890-1971), desde sus inicios en la prensa local hasta su proyección más allá del ámbito de Cabra, incluyendo episodios como la polémica en torno a su cuento Mulato, cuya historia -recordó fue llevada al cine en Hollywood sin reconocimiento inicial de su autoría-.

Un escritor que fue el gran impulsor de la Biblioteca Municipal

El segundo bloque, como apuntó Casas, se centra en distintos ámbitos temáticos vinculados a Soca, como su implicación en la promoción de la figura de Juan Valera, su relación con el pintor Julio Romero de Torres o su decisiva contribución al desarrollo de la biblioteca municipal, de la que durante varias décadas fue su responsable y que hoy lleva su nombre. También aludió al contexto histórico en el que se desenvolvió Soca, marcado por la Guerra Civil y sus consecuencias en la vida cultural española, etapa que, como señaló, dejó una huella de "desorientación" en el escritor egabrense.

Por su parte, José Pérez Muñoz realizó un recorrido por la producción literaria de Soca, desde sus primeras publicaciones en la prensa en 1912 hasta sus obras más destacadas, así como su faceta teatral y su actividad cultural. El autor incidió en episodios singulares como la defensa de su cuento Mulato frente a su posible adaptación cinematográfica en Estados Unidos o su participación en iniciativas culturales locales.

Gran implicación en proyectos culturales

La obra profundiza igualmente en la implicación de Soca en proyectos como la asociación Amigos de Valera y el Premio Valera, además de documentar su relación con figuras relevantes de la cultura de su tiempo.

El acto concluyó con una reivindicación del valor de la lectura como herramienta fundamental de conocimiento y desarrollo personal, en consonancia con el espíritu del Día del Libro.