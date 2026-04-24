El Ayuntamiento de Villa del Río saca a licitación las obras de la futura biblioteca con un presupuesto base de 767.000 euros

El Ayuntamiento de Villa del Río ha sacado a licitación las obras de la futura biblioteca, cuyo presupuesto base de licitación es de 767.069,81 euros, con un plazo de presentación de ofertas que concluirá el próximo 8 de mayo. De este modo, esta localidad se prepara para dar un paso definitivo en la creación de su futuro centro cultural, que llevará el nombre de Catalina Sánchez, con la puesta en marcha del proyecto de la nueva biblioteca municipal, una infraestructura que se ubicará en un enclave de fácil accesibilidad, junto a la Ribera del Guadalquivir y la antigua carretera Nacional IV, que hoy es calle.

Este nuevo equipamiento se levantará sobre un terreno de titularidad municipal que el Ayuntamiento ha logrado adquirir de una forma muy especial, vinculada a la memoria y generosidad local: los fondos para la obtención del solar provienen de la venta de un terreno de olivar que fue donado al municipio por Catalina Sánchez, transformando así su legado en un espacio dedicado al conocimiento.

Recreación de la futura biblioteca de Villa del Río. / CÓRDOBA

El alcalde y concejal de Cultura, Jesús Morales, ha explicado a este periódico que "la planta baja será dedicada a biblioteca, sala de estudio, sala de cursos, almacén de libros y sala de informática, y la planta alta incluirá tres salas de ensayo para agrupaciones musicales y otras entidades culturales".

La zona exterior contempla un espacio ajardinado destinado a eventos que se organicen en el exterior de la biblioteca. El proyecto busca integrar el fomento de la lectura y la cultura local con el paisaje fluvial.