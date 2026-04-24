Aníbal González en Cabra: una huella arquitectónica discreta pero significativa

La historia urbana de Cabra, rica en matices y marcada por distintas etapas de crecimiento, guarda entre sus páginas la presencia puntual pero relevante de uno de los grandes nombres de la arquitectura española del siglo XX como es el sevillano Aníbal González Álvarez-Ossorio. Aunque su legado en la ciudad no es tan amplio como en otras ciudades andaluzas, su intervención constituye un testimonio valioso de modernidad y de conexión con las corrientes arquitectónicas más influyentes de su tiempo.

Hablar de Aníbal González es hablar de la consolidación del regionalismo andaluz como lenguaje arquitectónico. Su obra más emblemática, la Plaza de España de Sevilla, concebida para la Exposición Iberoamericana de 1929, simboliza la síntesis entre tradición y modernidad: ladrillo visto pintado en almagra, cerámica decorativa, hierro forjado y una reinterpretación de estilos históricos como el mudéjar y el renacentista.

Su influencia se extendió más allá de la capital hispalense, proyectando edificios en distintas localidades que buscaban dotarse de una imagen renovada sin perder sus raíces. En ese contexto se enmarca su presencia en Cabra.

La intervención de Aníbal González en Cabra se concreta en el diseño del antiguo edificio del Banco Español de Crédito -en el que el egabrense Rafael Cruz Luque fue el maestro de obra-, situado en la entonces calle Juan Ulloa, hoy calle San Martín. Este inmueble, levantado en 1929, representa un ejemplo de arquitectura civil donde el autor adapta su lenguaje a una escala más contenida.

El edificio de Aníbal González introdujo en Cabra una arquitectura más moderna. / Moreno

Aunque alejado de la monumentalidad de sus grandes proyectos, el edificio refleja rasgos característicos de su estilo como son el uso del ladrillo como elemento protagonista, el cuidado en los detalles ornamentales, el equilibrio entre funcionalidad y estética y la integración en el entorno urbano existente

La obra introdujo un nuevo referente para nuevas construcciones

Esta obra introdujo en Cabra una arquitectura más moderna y alineada con las tendencias regionalistas que se estaban desarrollando en Andalucía en ese momento, por lo que la huella de Aníbal González en Cabra no debe medirse por la cantidad de obras, sino por su capacidad de influir en el gusto arquitectónico local. Su edificio supuso un referente para nuevas construcciones urbanas en el primer tercio del siglo XX, la incorporación de elementos decorativos regionalistas en la arquitectura civil y una apertura hacia modelos arquitectónicos más representativos y simbólicos.

Entre otros, se encuentran la influencia que tuvo en la fachada del edificio de la antigua Electra Industrial Española o Sevillana, inmueble realizado en la calle Alrededores de Santo Cristo, o en el edificio de la Plaza de España de Cabra de 1932, obras del maestro egabrense Rafael Luque Gómez, formado en Sevilla siguiendo la maestría de Aníbal González.

En una ciudad como Cabra donde predominaban construcciones más tradicionales, esta aportación contribuyó a enriquecer el paisaje urbano y a introducir nuevas formas de entender la arquitectura como vehículo de identidad y, aunque Cabra no puede considerarse uno de los principales escenarios de la obra de Aníbal González, su presencia en la ciudad forma parte de un fenómeno más amplio como es la difusión de su estilo por Andalucía en un momento de transformación social y urbana.

Un legado con influencias externas

Hoy, su legado en Cabra invita a mirar con otros ojos el patrimonio arquitectónico egabrense, reconociendo en él no solo la tradición, sino también las influencias externas que ayudaron a configurarlo.

En definitiva, la figura de Aníbal González en el paisaje arquitectónico urbano egabrense representa un puente entre lo local y lo universal, entre la arquitectura tradicional y las corrientes renovadoras de principios del siglo XX. Una presencia breve, pero suficiente para dejar una impronta duradera en la identidad urbana de la ciudad.