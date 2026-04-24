La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia

Córdoba dice adiós al buen tiempo y vuelve a mirar el cielo, encapotado, que anuncia la llegada de lluvia en la antesala del Mayo Festivo. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la entrada de una dana a la península, que viene acompañada con un descenso de las temperaturas, dejará precipitaciones e inestabilidad atmosférica a lo largo del fin de semana en la capital y la provincia. El temporal ha obligado al organismo estatal a activar el aviso amarillo en la Sierra y Pedroches.

La Aemet ha precisado que la "banda de precipitaciones" ocasionadas por la dana, ha entrado en Andalucía "de sur a norte", provocando un aumento de la estabilidad para lo que queda de semana, con probabilidad de lluvia en algunos puntos de la comunidad, entre ellos Córdoba capital.

Este fenómeno generará, además, altibajos en las temperaturas con subidas en general en los próximos días, salvo este viernes, cuando habrá una bajada significativa de los termómetros, según ha precisado la Aemet.

¿A qué hora lloverá en Córdoba?

Lo que más preocupa es la llegada de precipitaciones que podría condicionar algunos planes de los cordobeses, como la Cata del Vino Montilla-Moriles que se celebra este fin de semana. Así, este viernes la Aemet prevé un 10% de probabilidad de lluvia hasta mediodía, que se eleva al 70% hasta las 18.00 horas y al 100% para el resto de la tarde-noche. A las cinco de la tarde y a medianoche es cuando podrían caer un mayor volumen de precipitaciones, según la previsión horaria de la Aemet.

Previsión del tiempo por horas. / Aemet

Afinando en el pronóstico de la provincia para este viernes, según la Aemet, tendremos cielos muy nubosos con chubascos ocasionales durante la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, localmente notable. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia para este jueves es, en concreto, de cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Habrá nuevamente polvo en suspensión y las temperaturas se sitúan en ascenso o mínimas sin cambios. Los vientos serán flojos variables.

El tiempo este viernes en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 22º, en Lucena entre 12º y 19º, en Pozoblanco entre 12º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 19º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, seguirá el mal tiempo, en una jornada en la que la Aemet prevé cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, más intensos y probables en las sierras durante la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y vayan acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables..

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 23º, en Lucena entre 12º y 20º, en Pozoblanco entre 11º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 20º.