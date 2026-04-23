¿Últimas horas de estabilidad? esta es la previsión de la Aemet antes de la llegada de una DANA que cambiará el tiempo en Córdoba

Últimas horas de estabilidad en Córdoba. El sol y las altas temperaturas, aunque también la calima, marcan la previsión meteorológica de las próximas horas en la ciudad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de una DANA a la península que pasará por Córdoba y traerá algunos cambios en el tiempo.

De momento, Córdoba disfrutará hoy de una nueva jornada marcada por el calor de verano que ha llegado con premura este año, cielos despejados, aunque se seguirá notando la presencia del polvo en suspensión que genera lo que se conoce como calima. Esto quiere decir que las calles se volverán a teñir de naranja si caen algunas lluvias en las próximas horas.

Para hoy jueves, según el pronóstico de la Aemet, no se esperan todavía lluvias en Córdoba capital, aunque los cielos comenzarán a nublarse al caer la noche y para mañana se esperan algunos chubascos en la ciudad. Este cambio, según ha informado la Aemet, se debe a la llegada de una DANA que "generará inestabilidad el viernes y el sábado" en toda Andalucía.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para la provincia para este jueves es, en concreto, de cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Habrá nuevamente polvo en suspensión y las temperaturas se sitúan en ascenso o mínimas sin cambios. Los vientos serán flojos variables.

El tiempo este jueves en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 28º, en Lucena entre 13º y 25º, en Pozoblanco entre 12º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 25º.

El tiempo este viernes

Para mañana viernes, el día fijado para el cambio en el tiempo en Córdoba, la Aemet prevé cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes en Sierra Morena por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 26º, en Lucena entre 12º y 23º, en Pozoblanco entre 12º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 22º.