Redes sociales
El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
La hija del propietario lamenta la polarización en torno a la visita del presidente de la Junta y defiende la pluralidad del establecimiento fundado en 1962
El restaurante Las Camachas ha pedido que cesen "los comentarios ofensivos y descalificaciones" que está recibiendo tras la publicación de una reciente visita privada del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP en las elecciones del 17M, Juanma Moreno, al establecimiento que regenta en Montilla Raúl Márquez.
La hija del propietario, María Márquez Alguacil, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha lamentado la "polarización y la confrontación" que se está produciendo en torno a este tipo de situaciones "que implican a personas o colectivos con diferentes formas de pensar". Se refiere con ello a la polémica suscitada en redes sociales tras la publicación de la visita de Moreno, que derivó en una oleada de insultos y comentarios ofensivos hacia el emblemático local montillano.
A tal punto han llegado que el propio restaurante se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que solicita respeto y recuerda su trayectoria y su carácter abierto. "Las Camachas, fundado en 1962, ha sido desde sus inicios un espacio abierto, plural y acogedor, donde todas las personas son bienvenidas sin distinción de ideología política, raza, religión o condición", arranca el comunicado, que añade que "a lo largo de nuestra historia, han pasado por nuestras mesas personalidades de muy diversa índole: desde figuras políticas de diferentes sensibilidades, como en su día Julio Anguita, hasta actores y actrices como Belén Rueda, artistas, cantantes, directores de cine y teatro como el montillano Juan Carlos Rubio, escritores de la talla de Camilo José Cela, cocineros y chefs reconocidos, así como representantes de la Iglesia, entre ellos cardenales y obispos".
El restaurante también ha querido dirigirse a quienes han manifestado su rechazo indicando que "a quienes, por motivos ideológicos o personales, sientan la necesidad de no volver, queremos decirles con todo el respeto que Las Camachas seguirá siendo su casa, como siempre lo ha sido, y aquí estaremos para recibirles cuando así lo deseen". El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento por "el apoyo, el cariño y la confianza de quienes continúan acompañándonos día a día".
Juanma Moreno, por su parte, ha salido en apoyo del establecimiento ante lo ocurrido y, en un mensaje en X, ha defendido que "la fuerza de Andalucía son los emprendedores y trabajadores que hacen crecer esta tierra, como los del restaurante Las Camachas. En Andalucía no hay lugar para quienes buscan propiciar la crispación y el odio desde afuera, como aquellos que han atacado a este local en redes sociales. Todo mi apoyo al equipo de Las Camachas (al que, por cierto, animo a visitar por su muy buena comida y servicio)".
Un restaurante con más de 60 años de historia
Las Camachas cuenta con una larga trayectoria en Montilla, ya que fue fundado en 1962 por la familia Cobos y, apenas seis años después, en 1968, recibió la Medalla al Mérito Turístico, un reconocimiento que contribuyó a situarlo en el panorama nacional. Su ubicación en la carretera nacional N-331, que conectaba Madrid con Málaga, favoreció su consolidación como punto de referencia para viajeros y turistas que se dirigían hacia la Costa del Sol. Recientemente, en 2024, Raúl Márquez fue distinguido con el Premio Al-Andalus de Gastronomía al Mejor Jefe de Sala de Andalucía.
La identidad del establecimiento también está vinculada a la historia local, ya que su nombre remite a Leonor Rodríguez La Camacha, una tabernera procesada por la Inquisición en 1572 y convertida en personaje literario por Miguel de Cervantes en su novela ejemplar El coloquio de los perros.
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