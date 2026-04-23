Así es Raíces Inclusivas, el proyecto de la Fundación Prode que recuperará la Vía Verde del Guadiato con empleo inclusivo

La Fundación Prode, consedes en Pozoblanco y en Córdoba, ha sido una de las entidades seleccionadas en la edición 2025/2026 del programa EDP Energía Solidaria, impulsado por la Fundación EDP. Esta iniciativa promueve una transición energética justa en España a través de proyectos con impacto social y medioambiental. En esta ocasión, el proyecto elegido por la entidad ha sido Raíces Inclusivas: Restauración Socioecológica del Territorio y se desarrollará en la Vía Verde del Guadiato, en el entorno de Fuente Obejuna.

El programa EDP Energía Solidaria ha seleccionado un total de 12 iniciativas en toda España que, en conjunto, beneficiarán a más de 10.000 personas y contarán con una inversión cercana al millón de euros. Los proyectos se desarrollan en distintas comunidades autónomas y abordan retos como la eficiencia energética, las energías renovables, la economía circular o la inclusión sociolaboral.

En el marco de este programa, el presidente de Fundación Prode, Blas García, participó en el acto celebrado en Oviedo, donde se dieron a conocer los proyectos seleccionados y se puso en valor el impacto social de las iniciativas apoyadas, junto a María del Carmen Pérez, directora del Departamento de Desarrollo de Fundación Prode.

El proyecto combina la reforestación con soluciones innovadoras

El proyecto Raíces Inclusivas: Restauración Socioecológica del Territorio tiene como objetivo recuperar un espacio de alto valor ecológico situado en una zona de transición justa. La iniciativa combina la reforestación con especies autóctonas y soluciones innovadoras para mejorar la resiliencia del ecosistema, junto con la generación de empleo inclusivo mediante la participación de personas con discapacidad.

Además, el proyecto incorpora acciones de sensibilización y apertura del entorno a la ciudadanía, fomentando el turismo sostenible y la cohesión territorial, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad ambiental y refuerza el compromiso social de la entidad.

Los responsables de los 12 proyectos seleccionados por EDP Energía Solidaria, con autoridades y miembros de la Fundación. / CÓRDOBA

Junto a Prode, han sido reconocidas otras entidades como Efelec Consulting, Fundación Amigó, Avaesen, Riquirraque Emaús, 7R Servitec Inserta, Compañía Maximalista, Ecoherencia, Grupo Cooperativo Tangente, Concaes y Asociación Trabe, reflejando la diversidad de enfoques necesarios para avanzar hacia una transición energética más equitativa.

Apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad

La Fundación EDP tiene como misión fomentar una transición energética justa, alineada con el compromiso con el desarrollo sostenible. Para ello, apoya proyectos en ámbitos sociales, educativos, culturales y medioambientales, especialmente en comunidades y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Desde su puesta en marcha en 2015, el programa EDP Energía Solidaria ha impulsado más de 200 proyectos en España, con una inversión acumulada superior a 7 millones de euros y un impacto positivo en más de 620.000 personas.