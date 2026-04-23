Los niños se convierten en protagonistas en la primera jornada de la Feria de San Marcos de Priego

Con la apertura a primeras horas de la tarde de las atracciones instaladas en la Carrera de Álvarez y calle Trasmonjas, Priego vive desde este jueves hasta el domingo su Feria de San Marcos, que desde su recuperación en 2012 se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario festivo de la localidad y la comarca.

Una edición de la feria en la que cabe destacar la participación de un destacado número de artistas y formaciones prieguenses en las actuaciones programadas en la caseta instalada en la Plaza de la Constitución, que se abren con el espectáculo flamenco Campo de la Verdad.

En cuanto a la programación, la feria se ha iniciado con el tradicional Día del Niño, en el que las atracciones tienen precios reducidos desde su apertura, abriéndose las actuaciones en la caseta del Paseíllo a las 22.00 horas con el espectáculo flamenco Campo de la Verdad, con la participación de Lorena Pulido al baile, Luis Morillo a la guitarra y Miguel del Pino, José Prieto y Carmen García al cante, y en el que también ha colaborado la Peña Flamenca Fuente del Rey.