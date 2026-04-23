Subbética
Los niños se convierten en protagonistas en la primera jornada de la Feria de San Marcos de Priego
La localidad de la Subbética celebra su Feria de San Marcos hasta el domingo con atracciones, espectáculos flamencos y la participación de artistas locales
Con la apertura a primeras horas de la tarde de las atracciones instaladas en la Carrera de Álvarez y calle Trasmonjas, Priego vive desde este jueves hasta el domingo su Feria de San Marcos, que desde su recuperación en 2012 se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario festivo de la localidad y la comarca.
Una edición de la feria en la que cabe destacar la participación de un destacado número de artistas y formaciones prieguenses en las actuaciones programadas en la caseta instalada en la Plaza de la Constitución, que se abren con el espectáculo flamenco Campo de la Verdad.
En cuanto a la programación, la feria se ha iniciado con el tradicional Día del Niño, en el que las atracciones tienen precios reducidos desde su apertura, abriéndose las actuaciones en la caseta del Paseíllo a las 22.00 horas con el espectáculo flamenco Campo de la Verdad, con la participación de Lorena Pulido al baile, Luis Morillo a la guitarra y Miguel del Pino, José Prieto y Carmen García al cante, y en el que también ha colaborado la Peña Flamenca Fuente del Rey.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- Córdoba estrena un jardín vertical con 1.700 plantas en el paso subterráneo de Carlos III
- Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- De bar de barrio a fenómeno viral, el cordobés que sirve saltando con la bandeja: «No me esperaba para nada este éxito»