Urbanismo
Montilla contratará un servicio externo para el desbroce de terrenos municipales
La administración local destinará un presupuesto inicial de 25.000 euros anuales para un contrato con una duración máxima de cuatro años
El Ayuntamiento de Montilla ultima los trámites para la contratación de un servicio de desbroce sobre terrenos de titularidad municipal, que deberá contar con medios externos para garantizar el mantenimiento adecuado de solares, zonas verdes y espacios públicos.
Según se recoge en la memoria justificativa del pliego, a la que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, el Ayuntamiento no dispone de personal ni de maquinaria suficiente para acometer de forma integral estas tareas, lo que hace imprescindible recurrir a una empresa especializada que permita asegurar «la continuidad, calidad y eficacia en el acondicionamiento de los espacios públicos municipales».
De este modo, el contrato contempla actuaciones «a demanda» sobre solares, medianas, cunetas y zonas verdes, mediante la eliminación de vegetación espontánea y material vegetal combustible, con especial atención a la prevención de incendios. Los trabajos podrán ejecutarse mediante desbroce manual, mecánico o mixto, adaptándose a las características de cada terreno.
Disponibilidad todo el año
Además, la empresa adjudicataria deberá garantizar una disponibilidad permanente durante todo el año y una respuesta rápida ante avisos, con un plazo máximo de inicio de las actuaciones de 72 horas. El servicio incluirá también la gestión de residuos, la limpieza de los viales colindantes y la señalización de las actuaciones en coordinación con la Policía Local.
En el ámbito económico, la memoria fija un presupuesto máximo anual de 25.000 euros para un contrato con una duración inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro. El valor estimado total asciende a 82.644,64 euros, impuestos excluidos.
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