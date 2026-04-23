La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa recibe especies hortícolas para talleres de huertos comunitarios y escolares

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha recibido en los huertos municipales de Fernán Núñez la visita institucional del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, con motivo de la entrega de especies hortícolas destinadas a los talleres de huertos comunitarios y escolares del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro.

Durante la visita, en la que participaron el vicepresidente de la Mancomunidad, Jorge Jiménez; el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, y alumnado del taller, se procedió a la entrega de plantas y se recorrieron las instalaciones para conocer los trabajos vinculados al cultivo sostenible y la educación ambiental.

El proyecto, impulsado por la Mancomunidad y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca promover un sistema alimentario saludable y sostenible mediante talleres prácticos dirigidos a población general y colectivos organizados.

En ese sentido, Jorge Jiménez destacó que "la implicación de la Diputación de Córdoba resulta fundamental para poder llevar a cabo iniciativas como ésta". Asimismo, agradeció "la donación de las especies hortícolas, que permitirá desarrollar los talleres en condiciones óptimas".

Por su parte, Andrés Lorite subrayó que "este tipo de iniciativas contribuyen a fijar población en el territorio".