Lucena se prepara para la solemnidad de la Virgen de Araceli con espectaculares fuegos artificiales y alumbrado

La Virgen de Araceli atravesará este viernes la puerta principal del templo de San Mateo, después de unos días de máxima intensidad en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y justo antes de unas fiestas patronales enmarcadas en el fin de semana troncal del calendario anual de Lucena. Entre el 1 y el 4 de mayo, el municipio, con multitud de visitantes, oriundos del municipio y turistas de diversas latitudes, revive su genuina tradición y ejerce un vínculo irreemplazable con esta devoción mariana.

Desde el Ayuntamiento, la delegación municipal de Fiestas ha intensificado los atractivos lumínicos y pirotécnicos.

El espectáculo musical y de fuegos artificiales, a la conclusión del primer domingo de mayo, acumulará 380 kilos de material pirotécnico, hacia el cielo de Lucena, con un total de 24 módulos de conexión en el terreno y 668 órdenes de disparo. La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, avanzaba que este montaje nocturno “contará con los últimos efectos pirotécnicos del mercado” para consolidarlo como “referente en casi toda Andalucía”. En los instantes finales, a modo de traca definitiva, hasta 2.786 turnos de cohetes retumbarán en sólo dos minutos.

El alumbrado extraordinario

Y, respecto de otro de los efectos de mayor interés y atención, el alumbrado extraordinario exhibirá hasta 12 pórticos en la Plaza Nueva, diseñados exclusivamente para las Fiestas Aracelitanas, de unos 15 metros de altura. El domingo día 3 de mayo, desde las 20:00 horas, por su onomástica, la Virgen de Araceli realizará el recorrido solemne y 50 arcos aéreos decorarán el itinerario, aparte de otras 20 estructuras similares en el recinto ferial, donde se erige una portada de 15 metros de altura.

En la presentación de la programación municipal de este acontecimiento, declarado de Interés Turístico Nacional, la concejala popular añadió que la iluminación artística muestra “un conjunto de alumbrado” con más de 180.000 puntos de luz led, logrando una apariencia “intensa, uniforme y de gran calidad visual”. Aparte de la Caseta Municipal, en su emplazamiento antiguo, con las actuaciones de la orquesta Conexión, el tributo Memorias de Copla, el grupo Channel y la orquesta Ébano, abrirán, con sendas iniciativas privadas, las casetas del Círculo Lucentino e Izquierda Unida.

Presentación de las Fiestas Aracelitanas. / Manuel González

Por petición expresa del colectivo de feriantes, y reflejado en un decreto de Alcaldía, las atracciones abrirán desde la tarde del jueves 30, con precios populares, y el Día del Niño, tras el “éxito” del pasado año, continúa fijado en el lunes día 4. Esta será la jornada de clausura, combinada igualmente con la Feria sin Ruido, ideada para las personas y menores con diferentes sensibilidades y trastornos.

El Consistorio ha liberado una partida económica de 78.400 euros. La inauguración, como determina la norma consuetudinaria, acontecerá el viernes, con el encendido del alumbrado, nombramiento de la aracelitana mayor y las damas y el pregón de José Luis Roldán del Valle, presentado por su hija, Araceli Roldán Valverde.

El sábado, como cita principal, serán la Ofrenda de Flores y la salutación y felicitación de los Campanilleros de la Aurora. Y el domingo, la misa principal tendrá lugar a las 12.00 horas, oficiada por el obispo Jesús Fernández, que será retransmitida en directo por 13TV para todo el país. Se interpretará la Misa del Campo Andaluz, obra del Maestro Antonio Villa Álvarez de Sotomayor, con la intervención de la Coral Lucentina y la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz, dirigidos por Víctor Nájera Sánchez.