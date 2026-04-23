Lucena activa por segundo año sus ayudas de 400 euros a la natalidad

El Ayuntamiento de Lucena ha informado de la apertura de la convocatoria de ayudas a la natalidad correspondientes al ejercicio 2026, una línea de apoyo económico destinada a familias con hijos nacidos o adoptados en el municipio y que tiene como objetivo fomentar la natalidad y contribuir a paliar el desafío demográfico. Desde el Consistorio se ha informado de que el plazo de solicitud permanece abierto desde el pasado 8 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el día 7.

Estas ayudas están dirigidas a nacimientos o adopciones producidos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, dando continuidad a la convocatoria anterior. En comparecencia de prensa, la concejala de Desarrollo Económico, María de la O Redondo, ha detallado que podrán beneficiarse de estas ayudas padres, madres o tutores legales que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos estar empadronados en Lucena al menos un año antes del nacimiento y mantener dicho empadronamiento de forma ininterrumpida.

Compatibles con subvenciones de otras administraciones

En cuanto a la cuantía, la edil ha señalado que se mantiene en 400 euros por nacimiento o adopción, siendo además compatible con otras ayudas procedentes de diferentes administraciones. "Queremos que sea una ayuda accesible y fácil de tramitar, con una documentación muy sencilla para las familias", ha añadido.

Como principal novedad en esta edición, el Ayuntamiento ha establecido dos resoluciones a lo largo del año para agilizar el abono de las ayudas. De este modo, una primera resolución se realizará el 30 de julio, incluyendo las solicitudes presentadas hasta el 15 de julio, mientras que una segunda resolución tendrá lugar el 30 de noviembre para el resto de solicitudes. "Con este sistema evitamos que las familias tengan que esperar hasta final de año para recibir la ayuda", ha destacado Redondo.

El presupuesto inicial destinado a esta convocatoria asciende a 125.000 euros, con posibilidad de ampliación en hasta 40.000 euros adicionales en función del número de solicitudes recibidas.

En la pasada edición, esta línea permitió beneficiar a alrededor de 300 familias lucentinas. Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma presencial en el Servicio de Atención a la Ciudadanía como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lucena.