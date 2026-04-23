Educación
El IES Juan de la Cierva de Puente Genil tendrá el próximo curso un ciclo superior de robótica
La consejera Carmen Castillo destaca que la nueva titulación busca contribuir a modernizar tecnológicamente la industria local y responde a una demanda histórica del centro
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha confirmado este jueves durante su visita a Puente Genil que el IES Ingeniero Juan de la Cierva contará el próximo curso académico 2026/27 con un ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial. Castillo ha realizado una visita al centro acompañada por el delegado territorial en Córdoba, Diego Copé; el alcalde, Sergio Velasco, y el director del instituto, Ismael Doblas.
"Desde la Consejería trabajamos en encontrar un encaje entre lo que demanda un entorno productivo y qué podemos ofrecer desde los centros educativos", ha dicho la consejera ante los medios de comunicación.
Respuesta a una larga demanda del instituto
Castillo ha recordado que los equipos técnicos de los diferentes escalafones de la Consejería "han estado tratando de buscar cuál sería esa oferta formativa que más encajara con el sector, porque hay muchas empresas que tienen sus procesos productivos propios, procesos que tienen mucho que ver con la introducción de la inteligencia artificial, y creo que esa automatización y robótica industrial va a responder a lo que el centro venía demandando desde hace tiempo". "Nuestros centros son muy dinámicos en esa interpretación de cuáles son las necesidades de las empresas y tratamos siempre de dar respuesta a eso", subrayó.
En su intervención, el alcalde afirmó que "Puente Genil está dando pasos muy importantes para la mejora de las infraestructuras educativas y el IES Ingeniero Juan de la Cierva es un ejemplo de ello".
Un ciclo para la modernización tecnológica de la industria
"En este centro se hizo una inversión muy importante en el marco de la dotación de 3,3 millones de euros realizada en el apartado de Educación en la localidad, y hoy tiene una climatización total con un confort térmico pleno. El IES Ingeniero Juan de la Cierva lleva años impulsando las jornadas de emprendimiento, y esto es especialmente importante, porque somos un pueblo industrial en el centro de Andalucía, por lo tanto, es clave que la oferta educativa en el municipio, con ciclos como este, se oriente a la modernización tecnológica en el ámbito de la industria", aseguró.
"Además, desde el Ayuntamiento dimos un paso adelante a la hora de poner en marcha el centro universitario de desarrollo tecnológico en colaboración con la UCO, y esto va a permitir cerrar un círculo permitiendo a muchos chavales poder acceder a empresas que están pidiendo perfiles con una formación importante en materia tecnológica", precisó, poniendo como ejemplo de ello a la mutinacional Bimbo, cuyos procesos productivos para la Península Ibérica parten de la fábrica de Puente Genil.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Fallece un hombre al volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena