El IES Juan de la Cierva de Puente Genil tendrá el próximo curso un ciclo superior de robótica

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha confirmado este jueves durante su visita a Puente Genil que el IES Ingeniero Juan de la Cierva contará el próximo curso académico 2026/27 con un ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial. Castillo ha realizado una visita al centro acompañada por el delegado territorial en Córdoba, Diego Copé; el alcalde, Sergio Velasco, y el director del instituto, Ismael Doblas.

"Desde la Consejería trabajamos en encontrar un encaje entre lo que demanda un entorno productivo y qué podemos ofrecer desde los centros educativos", ha dicho la consejera ante los medios de comunicación.

Respuesta a una larga demanda del instituto

Castillo ha recordado que los equipos técnicos de los diferentes escalafones de la Consejería "han estado tratando de buscar cuál sería esa oferta formativa que más encajara con el sector, porque hay muchas empresas que tienen sus procesos productivos propios, procesos que tienen mucho que ver con la introducción de la inteligencia artificial, y creo que esa automatización y robótica industrial va a responder a lo que el centro venía demandando desde hace tiempo". "Nuestros centros son muy dinámicos en esa interpretación de cuáles son las necesidades de las empresas y tratamos siempre de dar respuesta a eso", subrayó.

La consejera, a su llegada al IES Juan de la Cierva de Puente Genil este jueves. / V. Requena

En su intervención, el alcalde afirmó que "Puente Genil está dando pasos muy importantes para la mejora de las infraestructuras educativas y el IES Ingeniero Juan de la Cierva es un ejemplo de ello".

Un ciclo para la modernización tecnológica de la industria

"En este centro se hizo una inversión muy importante en el marco de la dotación de 3,3 millones de euros realizada en el apartado de Educación en la localidad, y hoy tiene una climatización total con un confort térmico pleno. El IES Ingeniero Juan de la Cierva lleva años impulsando las jornadas de emprendimiento, y esto es especialmente importante, porque somos un pueblo industrial en el centro de Andalucía, por lo tanto, es clave que la oferta educativa en el municipio, con ciclos como este, se oriente a la modernización tecnológica en el ámbito de la industria", aseguró.

"Además, desde el Ayuntamiento dimos un paso adelante a la hora de poner en marcha el centro universitario de desarrollo tecnológico en colaboración con la UCO, y esto va a permitir cerrar un círculo permitiendo a muchos chavales poder acceder a empresas que están pidiendo perfiles con una formación importante en materia tecnológica", precisó, poniendo como ejemplo de ello a la mutinacional Bimbo, cuyos procesos productivos para la Península Ibérica parten de la fábrica de Puente Genil.