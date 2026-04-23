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Infraestructuras hidráulicas

La Diputación de Córdoba firma el contrato para la renovación de la red de abastecimiento de la zona del Martín Gonzalo

Las obras, dotadas con 524.967 euros, redundarán en la calidad del servicio prestado a 31.000 vecinos de Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Bujalance y Cañete de las Torres

La Diputación de Córdoba firma el contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua de la zona oriental de la provincia.

La Diputación de Córdoba firma el contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua de la zona oriental de la provincia. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha firmado el contrato para la renovación de la red de abastecimiento de agua en alta en la zona oriental de la provincia, una obra que afectará a los 30.902 vecinos y vecinas de Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Bujalance y Cañete de las Torres, municipios a los que abastece el Martín Gonzalo.

Según ha informado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes “se trata de tres actuaciones que contarán con un presupuesto total de 524.967 euros y supondrán una mejora en la capacidad de transporte, al mismo tiempo que se ataja el problema de las fugas que suponen miles de hectómetros cúbicos”.

Fuentes ha matizado que se trata de “una obra que nos permite seguir avanzando en la reparación y puesta en valor de toda nuestra red de distribución en alta, en este caso la zona del Martín Gonzalo, al mismo tiempo que apostamos por la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia”, ha matizado Fuentes.

Inicio de las obras en Montoro

El máximo responsable de la institución provincial ha detallado la primera de las obras previstas, la relativa al ramal de Montoro, “que conlleva la renovación del ramal en DN300 mediante fundición dúctil desde la derivación hacia el municipio y hasta los depósitos”.

Fuentes ha hecho referencia, además, a la segunda de las actuaciones contempladas en el contrato, “una obra que prevé la derivación entre Adamuz y Pedro Abad, un proyecto de renovación de 1.107 ml de canalización mediante tubería de fundición dúctil. Esta mejora repercute de manera directa en los municipios de Pedro Abad, El Carpio y Villafranca de Córdoba”.

“La tercera de las intervenciones supondrá la incorporación de un paso aéreo en el arroyo de las Veredas, lo que garantizará el correcto funcionamiento de este cauce. Una obra que redundará en el servicio que venimos prestando en las localidades de Bujalance y Cañete de las Torres”, ha manifestado Fuentes.

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En definitiva, ha concluido, “tres actuaciones fundamentales para mejorar la capacidad del transporte del agua que suministramos a estos pueblos y que suponen un paso más en el proceso de renovación de la red de tuberías de abastecimiento de agua de la provincia”.

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