Una delegación brasileña conoce en Montilla el uso de aguas regeneradas para riego agrícola

La empresa mixta Aguas de Montilla mostró hace unos días los avances del proyecto Reutivar 2.0 y Hagro a una delegación institucional de Brasil que visitó Montilla para conocer esta iniciativa centrada en la reutilización de agua regenerada para uso agrícola y en la búsqueda de modelos sostenibles frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos.

La visita se enmarcó en la cooperación bilateral entre España y Brasil en materia de gestión sostenible del agua y modernización de regadíos, y permitió a los representantes brasileños conocer una iniciativa que integra innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y eficiencia en la gestión de recursos. La delegación estuvo encabezada por Giuseppe Vieira, secretario nacional de Seguridad Hídrica, y contó con la participación de representantes técnicos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional de Brasil.

Iniciativa referente en la reutilización de aguas depuradas

El programa incluyó un recorrido por la depuradora de aguas residuales de Montilla, donde se explicó el sistema de tratamiento avanzado que permite transformar aguas residuales en agua regenerada apta para riego agrícola, garantizando la calidad y seguridad del recurso y reduciendo la presión sobre fuentes convencionales. Posteriormente, la delegación se desplazó hasta la Comunidad de Regantes de Tintín, donde comprobó la aplicación práctica de estas soluciones y sus beneficios en la optimización del uso del agua y la resiliencia del sector agrícola.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de Córdoba, se ha consolidado como un referente en la reutilización de aguas depuradas. Desde Aguas de Montilla se valoró el interés mostrado y se destacó el potencial de colaboración internacional. "Este tipo de encuentros refuerza el posicionamiento de Montilla como un enclave de referencia en innovación hídrica", subrayaron.