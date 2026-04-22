Un viaje sonoro por la música española y el Nuevo Mundo llega a Baena el 2 de mayo

La alcaldesa de Baena y presidenta de la Fundación Juan Alfonso de Baena, María Jesús Serrano, ha subrayado el firme compromiso del Ayuntamiento con la cultura como motor de desarrollo y cohesión social, destacando su papel como "inversión" y "servicio público", especialmente en el ámbito rural.

Durante la presentación de una nueva actividad cultural impulsada por la Fundación Juan Alfonso de Baena, Serrano ha destacado el acto central, un concierto que tendrá lugar el próximo 2 de mayo a las 20.00 horas en la Casa de la Agrupación de Cofradías, un espacio emblemático del municipio. La propuesta musical ofrece un recorrido sonoro por la evolución de la música instrumental española desde el Renacimiento hasta su transformación en el Nuevo Mundo.

El concierto, titulado De la Bruja al Zarambeque y cargo del grupo Nihil Ensemble, propone un viaje musical que simboliza el tránsito entre tradición y transformación, desde raíces populares hasta expresiones mestizas, en un diálogo continuo entre culturas.

Invitación

Asimismo, la alcaldesa ha destacado el valor del entorno patrimonial donde se celebrará el evento, en pleno casco histórico de Baena, subrayando la importancia de integrar la oferta cultural con la riqueza arquitectónica y urbana del municipio. "Somos un pueblo milenario con un patrimonio único que debemos seguir dando a conocer", ha señalado.

Finalmente, Serrano ha invitado a toda la ciudadanía a asistir al concierto y ha agradecido a la Agrupación de Cofradías su colaboración en la cesión del espacio, reafirmando el compromiso institucional con la promoción cultural y la dinamización del patrimonio local.