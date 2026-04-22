Pozoblanco destinará más de 500.000 euros para proseguir con su plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha presentado otra fase del plan de asfaltado que permitirá renovar el firme de varias calles dando continuidad a las actuaciones iniciadas en años anteriores. La inversión prevista supera los 500.000 euros -con fondos procedentes del Plan Invierte de la Diputación y una aportación del propio Consistorio de 280.000 euros- y el contrato de licitación sale este mismo miércoles.

Las actuaciones se distribuirán en tres grandes zonas. La primera corresponde a la barriada de El Silo, donde se intervendrá en calles como avenida El Silo, Conquista, Torrecampo, Pedroche o Rosalía de Castro, entre otras. La segunda zona comprende la ronda de circunvalación y el entorno del recinto ferial y la plaza de toros, donde recientemente se han renovado las redes de abastecimiento de agua. Tras estas obras, se procederá ahora al asfaltado completo de vías como la ronda Plaza de Toros o la calle San José de Calasanz.

Por último, el plan incluye el polígono industrial Dehesa Boyal, donde se actuará en varias calles para mejorar las condiciones de acceso y circulación en esta área empresarial. El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha subrayado que este proyecto se suma a las más de cuarenta calles ya acondicionadas en 2025, consolidando así una apuesta firme por la modernización urbana. "Esperamos que las obras puedan comenzar lo antes posible y que concurran empresas con las mejores garantías", afirmó.

El resto de la circunvalación, a la espera

La parte que todavía no será asfaltada, a pesar de su mal estado, es la circunvalación desde el arroyo Hondo hasta la conexión con la carretera de Villanueva de Córdoba.

Una vez realizadas las obras por parte de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua, Hidralia, el Consistorio está a la espera de definir el proyecto que quiere desarrollar en esa zona de la localidad.