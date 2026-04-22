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Presentación en Lucena

La Mancomunidad de la Subbética impulsa el cicloturismo con aparcamientos y estaciones de servicio inteligentes en la Vía Verde

Destina 108.000 euros a la instalación de cuatro bicihangares y 14 puntos de recarga y mantenimiento para fomentar el uso de la bicicleta en la comarca

Francisco Barbancho, María Camacho y Juan ramón Valdivia, junto a uno de los bicihangaresabicis de la Vía Verde de la Subbética.

Francisco Barbancho, María Camacho y Juan ramón Valdivia, junto a uno de los bicihangaresabicis de la Vía Verde de la Subbética. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La estrategia Conoce la Subbética a golpe de pedal, revelada por la Mancomunidad en la última edición de Fitur, ha desplegado como acciones tangibles la instalación de cuatro bicihangares y 14 puntos de recarga técnica y mantenimiento y lavado de bicicletas. La inversión, presentada este miércoles en Lucena, ha supuesto 108.000 euros y se incluye en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ya materializado en un 80% y que debe culminar antes del 30 de junio.

El presidente de la entidad comarcal, Juan Ramón Valdivia, al presentar estas nuevas dotaciones en Lucena, junto a la antigua estación, mencionaba el objetivo de “compatibilizar”, en el entorno de la Vía Verde, “los atractivos turísticos y el mantenimiento de los recursos naturales”. Reforzando estos conceptos, Francisco Barbancho, concejal de Turismo de la localidad, elevaba al cicloturismo como “un eje vertebrador” de la promoción turística de la Mancomunidad, desde la voluntad compartida por fortalecer la sostenibilidad y el deporte.

Una bicicleta, junto a uno de los puntos de recarga eléctrica instalados en la Vía Verde de la Subbética.

Una bicicleta, junto a uno de los puntos de recarga eléctrica instalados en la Vía Verde de la Subbética. / M. González

Los cuatro bicihangares, ubicados en los municipios de Lucena, Cabra, Doña Mencía y Priego de Córdoba, requieren de la aplicación denominada Don Cicleto para su funcionamiento. La utilización de esta herramienta tecnológica posibilita la apertura y el cierre con seguridad de estos estacionamientos cerrados para las bicicletas. Tanto en Lucena como en Cabra se localizan en la Vía Verde, mientras que en Doña Mencía y Priego de Córdoba aparecen en pleno casco urbano.

Al mismo tiempo, la Mancomunidad ha completado la implementación de 14 puntos de recarga eléctrica para las bicicletas y de mantenimiento y lavado, en el conjunto de los municipios de la Subbética cordobesa. Cualquier usuario dispondrá de asistencia técnica gratuita.

Esta línea de actuación global culminará, en una siguiente fase, con el lanzamiento de la aplicación Bike Subbética y que detallará rutas y servicios especializados. Además, también se generarán mapas interactivos y que enlazarán la propia Vía Verde del Aceite con almazaras, bodegas y recursos de ecoturismo.

Punto de asistencia para bicicletas instslado en Lucena en plena Vía Verde de la Subbética.

Punto de asistencia para bicicletas instalado en Lucena en plena Vía Verde de la Subbética. / M. González

Actividades por el Día de las Vías Verdes

En la misma comparecencia, desde la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Vía Verde del Aceite han presentado el catálogo de actividades para conmemorar el Día Nacional de las Vías Verdes, fechado el 10 de mayo. María Camacho, presidenta de este colectivo, ha detallado que la agenda se prolonga desde el 4 hasta el 30 de mayo, con la pretensión de "poner en valor" este antiguo trazado ferroviario "para que cada vez sea usado por más personas de una manera u otra". Asimismo, enfatizaba que este itinerario, entre Córdoba y Jaén, "es uno de los caminos naturales más largos de Andalucía y uno de los más seguros".

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El programa, con el título Reconecta con la naturaleza, plantea diversas propuestas, tales como sesiones de yoga al atardecer y talleres de infusiones naturales en Zuheros; una observación astronómica Starlight en Luque; Baena es el municipio elegido para una plantación participativa de árboles, tras un desayuno molinero; Lucena albergará una yincana temática inclusiva; Doña Mencía albergará senderismo y visitas culturales a la Torre de la Plata; una ruta interpretada hasta la Sima en Cabra integrará deporte y divulgación geológica; y, finalmente, Puente Genil clausurará las propuestas con una marcha senderista.

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