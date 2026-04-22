Fuentes espera acordar la semana que viene el aumento de fondos del plan Diputación Invierte

La Diputación de Córdoba ha celebrado este miércoles un Pleno de puro trámite, en el que ningún partido ha presentado mociones de corte político -ni de ningún otro tipo- y todos los asuntos se han despachado en minutos por unanimidad.

El presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha destacado durante la sesión que este mismo día el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado los presupuestos de la Diputación para este año, un paso necesario para su entrada en vigor. A partir de ahora ya pueden comenzar a ejecutarse las partidas previstas en el documento, que ha requerido de una larga negociación que concluyó hace escasas semanas gracias al visto bueno de IU a las cuentas a cambio de una serie de mejoras.

Entre ellas está el incremento de las partidas destinadas al plan Diputación Invierte, una herramienta financiera básica para los ayuntamientos. Sobre el papel, está dotado con 13 millones de euros para este año (en un principio fueron solo 10,5) que los municipios pueden gastar en lo que quieran. Pero la intención, tanto este año como en ejercicios anteriores, siempre ha sido incrementarla con remanentes de tesorería, las partidas sobrantes que no se han podido ejecutar por los motivos que sean en el año anterior.

Un acuerdo político

Fuentes ha asegurado que la semana que viene podría llegar un acuerdo político para el reparto de esos fondos, una vez que ya se conocen. La mayor parte de ese dinero -que el presidente no ha concretado- debería ir a parar a Diputación Invierte, la principal exigencia de IU para dar su plácet a los presupuestos de 2026.

"Ya tenemos la liquidación del presupuesto (del año pasado), sabemos lo que podemos gastar y no", ha dicho Fuentes. Si aún no se ha pactado el uso de los remanentes, ha asegurado el presidente, es porque "estamos pendientes de una decisión de última instancia" que tampoco ha aclarado durante el pleno.

En cualquier caso, el acuerdo para reparto de los fondos y la ampliación de Diputación Invierte "urge" para que "cuanto antes lo tengan los ayuntamientos", en palabras de Fuentes. A cuánto ascenderá el incremento de este plan sigue siendo una incógnita y el responsable político de la Diputación sólo ha prometido que será "considerable". Hay otros gastos que también tendrán que tirar de remanentes, especialmente en las empresas públicas pero también para algunas propuestas concretas de los ayuntamientos cordobeses.

A vueltas con La Colada

En un pleno tan falto de contenido -lo más destacado ha sido la aprobación de obras hidráulicas en el Sur cordobés ya anunciada-, el debate se ha limitado al turno de preguntas y respuestas. Y ha estado centrado en una polémica enquistada desde hace ya cuatro años, con argumentos repetidos una y otra vez por ambas partes. Las obras de conexión del embalse de la Colada con la potabilizadora de Puente Nuevo han vuelto a enfrentar a PP y PSOE, aunque los defensores de uno y otro han usado un tono moderado.

Abrió el melón IU, cuya portavoz, Irene Ruiz, preguntó al presidente por la calidad de las aguas de un pantano que ahora mismo no se usa para el abastecimiento de la población. En realidad, no se usa para casi nada, salvo que pueda servir como piscina este verano, lo que tampoco está claro. Fuentes replicó que "nunca se ha renunciado a un agua de calidad" en la zona Norte y recordó que "ahora hay soluciones que antes no había", en referencia a la aplicación nuevas tecnologías tanto en el propio embalse como en la potabilizadora.

Pero el meollo de la cuestión no está ahí, sino en la reiterada negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a dar un permiso necesario para dos cosas: la ejecución de la conexión definitiva con Sierra Boyera, que tiene que hacer la Junta, y la concesión de agua para el consumo humano, que gestiona la Diputación. El portavoz socialista, Esteban Morales, aseguró que el proyecto de trasvase "se licitó sin tener la autorización y transcurre por dominio público hidráulico. Eso no es culpa de la Diputación, es una obra de la Junta, y está condicionando el devenir del resto del procedimiento".

Fuentes, por su parte, insistió en que "esto en seis meses se podía haber arreglado en 2022" pero "hay una actuación deliberada por ralentizar el proyecto". Ahora la Diputación sólo tiene como alternativas el recurso de reposición, un trámite administrativo relativamente rápido, o acudir a los juzgados con un contencioso-administrativo que puede tardar años en resolverse. La solución política, como ha recordado Fuentes haciendo gala de su optimismo electoral, pasa por las urnas en 2027: "Con el cambio haremos que las cosas se atengan a un planteamiento más razonable".

Plan para familias vulnerables

Entre los asuntos aprobados por unanimidad, también ha estado el proyecto Interfame-Conducta, “iniciativa pionera que ha sido aprobada hoy y que responde a una intervención terapéutica integral dirigida a menores con problemas de conducta en familias vulnerables, contando para ello con profesionales especializados y con personal de coordinación y administración”, según ha indicado la responsables de Derechos Sociales, Irene Aguilera.

Al desarrollo de este proyecto se destinarán 2,5 millones de euros, financiados en un 95% por el Fondo Social Europeo Plus y el 5% restante por la propia Diputación. Así el Instituto Provincial de Bienestar Social gestionará 1,38 millones destinados al personal técnico, en un periodo de 36 meses.