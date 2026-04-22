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Economía y Empleo

El foro Empléate de Córdoba abre sus puertas con cientos de jóvenes buscando empleo

La cita permite a los asistentes informarse sobre ofertas de empleo de compañías privadas y entidades públicas en diversos sectores

Comienza el Foro Empléate en la Diputación de Córdoba

Comienza el Foro Empléate en la Diputación de Córdoba

Manuel Murillo

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Cientos de personas han pasado desde primera hora de la mañana por el foro Empléate de la Diputación de Córdoba que ha comenzado este miércoles y que seguirá siendo visitable hasta este jueves. La mayoría de ellos son jóvenes que han acudido para informarse sobre multitud de ofertas de trabajo de todo tipo.

En el foro Empléate participan en torno a 40 empresas privadas y entidades públicas que no solo informan sobre sus actividades, sino también sobre oportunidades de empleo. Y hay para todos los gustos. En la presente edición destacan varias empresas relacionadas con el sector de la defensa y la construcción de la Base Logística del Ejército. De hecho, entre los espacios más destacados están los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Comienza el Foro Empléate en la Diputación de Córdoba

Comienza el Foro Empléate en la Diputación de Córdoba

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Cientos de jóvenes han acudido en busca de información laboral / Manuel Murillo

Durante la primera jornada del foro Empléate se han podido ver numerosos militares uniformados y agentes de policía. A lo largo de la mañana se han impartido charlas sobre cómo acceder a la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército. El expositor de la Policía Nacional es uno de los más llamativos, ya que incorpora un gigantesco robot con un brazo articulado. También había representación de empresas privadas de la defensa instaladas en Córdoba, como Escribano.

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Abundan también compañías con un elevado componente tecnológico, como Keyter, que ofrecen buenas oportunidades laborales. También hay espacios para franquicias internacionales que siempre están buscando trabajadores y, cómo no, las instituciones que se encargan de gestionar políticas activas de empleo como el SEPE.

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