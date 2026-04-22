Sucesos
Fallece un hombre al volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena
Los servicios de emergencia se han desplazado hasta la zona del siniestro, pero no han podido reanimar a la víctima
La Guardia Civil investiga las causas del accidente
Un hombre de 69 años ha fallecido este miércoles en un accidente ocurrido en Lucena tras el vuelco de un tractor en un camino cercano a la carretera del Calvario. Según ha podido saber Diario CÓRDOBA, residía en Barcelona, pero se encontraba en la localidad cordobesa pasando unos días con su familia
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 18.37 horas, momento en el que el centro de coordinación de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso de la Policía Local de Lucena alertando de que un vehículo había volcado en el margen izquierdo de la carretera y que una persona se encontraba atrapada en el camino conocido como "Ahorcaperros".
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, junto con un helicóptero, agentes de la Guardia Civil y bomberos para atender la emergencia.
Pero a pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios, la víctima ha fallecido en el mismo lugar del siniestro, según han confirmado fuentes de la Policía Local.
Dos hipótesis
La Guardia Civil investiga las causas del accidente, aún por aclarar. De momento se barajan dos hipótesis sobre la muerte: la primera, si pudo sufrir un desvanecimiento o infarto mientras conducía; o bien, se quedó sin frenos y al saltar por el montículo salió disparado y falleció.
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