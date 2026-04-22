Equipos especializados se suman al dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en Montoro

La búsqueda del joven de 31 años, de nacionalidad marroquí, desaparecido en el río Guadalquivir a su paso por Montoro ha superado ya las 36 horas sin que, por el momento, el operativo de rescate haya dado resultados positivos. Según ha explicado a este periódico la Policía Local de Montoro, los hechos ocurrieron el lunes, cuando el desaparecido recorría el pretil del puente de las Donadas, desafiando la gravedad, a la altura de la cruz metálica, cayendo posteriormente al vacío.

Desde que se produjera el suceso, cuando el joven se precipitó al cauce, se activó un dispositivo de emergencia constante y coordinado que no ha cesado en sus labores de socorro. En estos momentos, la Guardia Civil y la Policía Local mantienen un estricto control sobre el paso de vehículos y han prohibido que los curiosos se acerquen al puente de las Donadas, punto estratégico desde donde se aprecian los trabajos de rastreo que están realizando los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, desplazados específicamente desde Sevilla para esta misión.

Búsqueda submarina con tecnología avanzada

Según ha informado la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, en el dispositivo participan activamente la Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos del Consorcio Provincial y Protección Civil. Durante la primera noche, los bomberos realizaron maniobras de inmersión trabajando de forma ininterrumpida hasta la madrugada, esfuerzos que se han visto reforzados con el uso de tecnología avanzada. Drones operados por los bomberos y el equipo Pegaso de la Guardia Civil han sobrevolado la zona, sumándose también un helicóptero del instituto armado para intensificar el rastreo desde el aire.

Tras una jornada de esfuerzos exhaustivos y el rastreo minucioso de diferentes tramos del río por parte de los GEAS y Protección Civil, el operativo continúa centrado en localizar el cuerpo del migrante en una búsqueda que mantiene en vilo a toda la localidad cordobesa.

Noticias relacionadas

La alcaldesa montoreña, que está atenta en todo momento a los trabajos de búsqueda, ha manifestado que «más allá de todo el dispositivo y del paso de las horas, me quedo con algo que creo que no deberíamos olvidar; estamos hablando de una persona. Alguien que había emprendido un camino migratorio buscando una vida mejor, con su historia y sus circunstancias».