Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro EmpléateCiberlandDesaparecido MontoroPlanta solar CórdobaUCO Vial NorteBebé espina bífidaLimpieza Mayo FestivoHoras extra Policía LocalInvestigación Adamuz
instagramlinkedin

Sucesos

Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro

Los GEAS de la Guardia Civil de Sevilla han localizado el cadáver muy cerca del lugar en el que cayó desde el puente de Las Donadas

La alcaldesa de Montoro, con un guardia civil y un policía local en el puente de Las Donadas, desde donde cayó el joven al río.

La alcaldesa de Montoro, con un guardia civil y un policía local en el puente de Las Donadas, desde donde cayó el joven al río. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Montoro

Poco antes de las 16.00 horas de este miércoles, los GEAS de la Guardia Civil de Sevilla han encontrado el cuerpo sin vida del joven magrebí desaparecido el pasado lunes tras caer al río Guadalquivir en Montoro.

Así lo ha confirmado a Diario CÓRDOBA la alcaldesa, Lola Amo, quien ha explicado que el cadáver ha sido hallado a pocos metros del lugar en el que cayó al cauce desde el puente de Las Donadas, donde, según la Policía Local, estaba recorriendo el pretil del viaducto a la altura de la cruz metálica.

Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo de rescate que se ha mantenido hasta su hallazgo, parando únicamente en los periodos nocturnos.

Sigue la búsqueda del joven desaparecido en el Guadalquivir

Sigue la búsqueda del joven desaparecido en el Guadalquivir

Casavi

Búsqueda con especialistas llegados de Sevilla

En el dispositivo, para el que se han desplazado desde Sevilla especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, específicamente para esta misión, también han participado activamente la Policía Local, la Guardia Civil, los bomberos del Consorcio Provincial y Protección Civil.

Durante la primera noche, los bomberos realizaron maniobras de inmersión trabajando de forma ininterrumpida hasta la madrugada, esfuerzos que se vieron reforzados con drones operados por los bomberos y el equipo Pegaso de la Guardia Civil para intensificar el rastreo desde el aire.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa montoreña ha permanecido atenta en todo momento a los trabajos de búsqueda, desde donde ha manifestado que "más allá de todo el dispositivo y del paso de las horas, me quedo con algo que creo que no deberíamos olvidar; estamos hablando de una persona. Alguien que había emprendido un camino migratorio buscando una vida mejor, con su historia y sus circunstancias".

TEMAS

  1. Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
  2. El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
  3. Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
  4. Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
  5. Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
  6. De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz
  7. El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
  8. La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna

Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro

Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro

Fuentes espera acordar la semana que viene el aumento de fondos del plan Diputación Invierte

Detenido un vecino de Montoro que robó electrodomésticos de una vivienda para venderlos en internet

Detenido un vecino de Montoro que robó electrodomésticos de una vivienda para venderlos en internet

Covap cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior

Covap cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior

Cabra apela a la implicación ciudadana y la corresponsabilidad vecinal en la prevención de incendios

Cabra apela a la implicación ciudadana y la corresponsabilidad vecinal en la prevención de incendios

Equipos especializados se suman al dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en Montoro

Equipos especializados se suman al dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en Montoro

Una de las supervivientes del accidente de trenes Adamuz pide recusar a uno de los tres peritos

Una de las supervivientes del accidente de trenes Adamuz pide recusar a uno de los tres peritos

Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda

Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
Tracking Pixel Contents