Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro

Poco antes de las 16.00 horas de este miércoles, los GEAS de la Guardia Civil de Sevilla han encontrado el cuerpo sin vida del joven magrebí desaparecido el pasado lunes tras caer al río Guadalquivir en Montoro.

Así lo ha confirmado a Diario CÓRDOBA la alcaldesa, Lola Amo, quien ha explicado que el cadáver ha sido hallado a pocos metros del lugar en el que cayó al cauce desde el puente de Las Donadas, donde, según la Policía Local, estaba recorriendo el pretil del viaducto a la altura de la cruz metálica.

Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo de rescate que se ha mantenido hasta su hallazgo, parando únicamente en los periodos nocturnos.

Casavi

Búsqueda con especialistas llegados de Sevilla

En el dispositivo, para el que se han desplazado desde Sevilla especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, específicamente para esta misión, también han participado activamente la Policía Local, la Guardia Civil, los bomberos del Consorcio Provincial y Protección Civil.

Durante la primera noche, los bomberos realizaron maniobras de inmersión trabajando de forma ininterrumpida hasta la madrugada, esfuerzos que se vieron reforzados con drones operados por los bomberos y el equipo Pegaso de la Guardia Civil para intensificar el rastreo desde el aire.

La alcaldesa montoreña ha permanecido atenta en todo momento a los trabajos de búsqueda, desde donde ha manifestado que "más allá de todo el dispositivo y del paso de las horas, me quedo con algo que creo que no deberíamos olvidar; estamos hablando de una persona. Alguien que había emprendido un camino migratorio buscando una vida mejor, con su historia y sus circunstancias".