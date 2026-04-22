Detenido un vecino de Montoro que robó electrodomésticos de una vivienda para venderlos en internet

La Guardia Civil ha detenido en Montoro a un vecino de la localidad, de 58 años de edad, que entró a una vivienda tras forzar la cerradura y robó electrodomésticos para venderlos en un portal 'on line' de segunda mano, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Según ha informado la Benemérita, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a través de una denuncia recibida en el Puesto de Montoro. Los denunciantes informaron de que se había producido un robo con fuerza en el interior de una segunda vivienda, ubicada en las inmediaciones de la localidad, donde uno o varios desconocidos, tras acceder al interior del inmueble forzando la puerta de acceso, habían sustraído varios electrodomésticos.

Tras interponer la denuncia, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado para comprobar lo denunciado e, inmediatamente, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención del presunto autor o autores, detalla el comunicado.

Los electrodomésticos, a la venta en internet

El desarrollo de la investigación permitió obtener indicios suficientes de que el robo podría haber sido cometido por un vecino de la localidad, quien pudiera haber utilizado para la venta de los electrodomésticos sustraídos en una plataforma de compra venta de artículos de segunda mano a través de Internet.

La investigación permitió a los agentes identificar "plenamente" al presunto autor del robo, que resultó ser un vecino de la localidad, de 58 años de edad. Tras ello, el acusado fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.