Covap cierra 2025 con más de 1.053 millones de euros de facturación y un crecimiento del 4% respecto al año anterior

La cooperativa ganadera de Los Pedroches, Covap, sigue creciendo año tras año, a tenor de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 aprobadas este miércoles en la asamblea general celebrada en Pozoblanco. El grupo Covap, formado por las sociedades participadas Lactiber León, Làctia Agroalimentària y Naturleite, proveedoras de Mercadona, así como Covap USA y Covap UK, cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio de 1.053 millones de euros, lo que viene a significar un incremento del 4% con respecto al ejercicio anterior, cuando ese volumen se cifró en 1.013 millones de euros.

La cooperativa pone en valor estas cifras en un contexto global marcado por la "incertidumbre y la volatilidad" porque vienen a consolidar "su modelo de negocio y su fortaleza financiera". Para el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, "estas cifras son resultado del compromiso de nuestros ganaderos y trabajadores, y confirman la fortaleza de nuestro modelo cooperativo, que integra toda la cadena alimentaria, desde el origen, haciéndola sostenible en todos sus eslabones a base de productividad, innovación, formación e inversiones, lo que nos permite ofrecer alimentos de la máxima calidad".

Los datos de la matriz, motor de más de 14.000 empleos

Respecto a los datos más pormenorizados, la asamblea ha conocido que la empresa matriz cerró 2025 con una facturación de 760 millones de euros -frente a los 728 millones de euros al cierre del ejercicio 2024- con un volumen comercializado de 1.110 millones de kilos-litros y una plantilla media de 1.022 personas. En este sentido, Covap ha valorado su impacto en el territorio, ya que un reciente estudio le sitúa como motor de 14.473 puestos de trabajo en la provincia de Córdoba, sumando los empleos directos, indirectos y los inducidos.

La venta de leche sigue liderando la actividad del grupo, que en líneas generales crecieron en un 7% superando los 1.597 millones de kilos-litros. De esa cifra, 821 millones corresponden a litros de leche y 708 millones a kilos de alimentación animal; el resto provienen de las actividades de ibéricos y carnes, superando esta última los 100 millones de euros de facturación, impulsada por hitos estratégicos como la consecución de la homologación USA para Iberian Lamb, una certificación que abre nuevas oportunidades y refuerza la proyección internacional de la cooperativa en el mercado norteamericano.

Inversiones para liderar el lineal y adaptarse al consumidor

En el capítulo de inversiones, el grupo empleó durante 2025 un total de 32 millones de euros destinados, fundamentalmente, a modernizar y mejorar la eficiencia de los procesos productivos mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Entre las principales actuaciones, destaca la ampliación de la capacidad de almacenamiento y producción de las industrias lácteas del grupo.

Por otra parte, en 2025, la plantilla media del grupo fue de 1.277 personas, un 2,15% más con respecto al año anterior. Al cierre del ejercicio, el 96% de los trabajadores contaba con contrato indefinido, un dato que demuestra el compromiso con la estabilidad laboral y el desarrollo del empleo de calidad en el medio rural.

Combinar tecnología y personas

En un contexto de creciente digitalización e Inteligencia Artificial, Covap ha puesto de manifiesto en la asamblea que el futuro pasa por combinar tecnología y personas, donde el trabajo a pie de campo es un valor irreemplazable. Para asegurar el futuro de este ecosistema, Covap ha impulsado decididamente la incorporación de jóvenes a las ganaderías de los socios mediante la implantación de nuevas tecnologías y la creación de una oficina específica de apoyo al relevo generacional.

De cara al futuro, Covap ha explicado que mantiene inalterable su hoja de ruta marcada para 2030, centrada en tres retos estratégicos: garantizar la continuidad de las producciones ganaderas, avanzar en la sostenibilidad medioambiental y la economía circular, como vía hacia la independencia de recursos, e innovar continuamente en su modelo de negocio.