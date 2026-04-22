Calima, nubes y temperaturas en descenso, la antesala del giro en el tiempo anunciado por la Aemet en Córdoba

Tras uno días de sol pleno y temperaturas casi veraniegas, Córdoba ha amanecido este miércoles con los cielos encapotados y un ambiente turbio en la atmósfera. Empieza a notarse el cambio en el tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) viene anunciando de cara a la segunda mitad de la semana. Si bien, por el momento, las temperaturas se mantienen sin mucha variación, aunque con las máximas ligeramente más bajas este miércoles.

Este pequeño "giro" es la antesala de un cambio mayor que llegará en los próximos días. Por el momento, este miércoles, los cielos estarán parcialmente nublados en la capital cordobesa y tras varios días superando los 30 grados de máxima, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, la máxima se quedará hoy en 27 grados. No obstante, las mínimas continúan al alza y en una jornada de bochorno, el mercurio no bajará de los 13 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se puede observar la presencia de calima en la ciudad que, como ha informado la Aemet, afecta a todo el territorio nacional. Según los expertos, este fenómeno que reduce la visibilidad y deja los cielos turbios, también se relaciona con un empeoramiento de la calidad del aire.

En este contexto, la previsión de la Aemet para hoy miércoles en Córdoba es de cielos nubosos con nubes bajas y probables brumas; tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en descenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos de componente oeste.

La predicción del tiempo este miércoles en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 27º, en Lucena entre 12º y 24º, en Pozoblanco entre 11º y 26º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 25º.

El tiempo este jueves

En todo caso, el cambio será más palpable a partir de mañana, cuando ya se esperan algunas tormentas en la ciudad. En la provincia, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles. Temperaturas en ascenso o mínimas sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 30º, en Lucena entre 14º y 26º, en Pozoblanco entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 27º.