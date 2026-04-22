Cabra apela a la implicación ciudadana y la corresponsabilidad vecinal en la prevención de incendios

La prevención de incendios forestales no es solo una tarea de las administraciones, sino un reto compartido que exige la implicación activa de la ciudadanía y del tejido social. Bajo esta premisa, la Casa de la Juventud de Cabra ha acogido el foro de reflexión colectiva ¿Qué podemos hacer como comunidad en la prevención de incendios forestales?, centrado en reforzar una cultura de corresponsabilidad entre vecinos e instituciones.

La actividad se enmarca en el Programa de Sensibilización y Educación para la Sostenibilidad sobre adaptación y mitigación de riesgos naturales asociados al cambio climático, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027, que persigue mejorar la prevención y la resiliencia de los municipios frente a amenazas cada vez más frecuentes.

En el encuentro han participado la delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero; representantes y voluntarios de la Asociación Provincial de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Córdoba (Asoprotecor); el jefe de la Policía Local, Ignacio Ávila, y personal técnico municipal.

Cabra, municipio vulnerable ante incendios forestales

Romero explicó que Cabra ha sido seleccionada como municipio prioritario tras un diagnóstico que detecta una elevada vulnerabilidad ante incendios forestales, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal y agroforestal, donde la cercanía entre viviendas y masa vegetal incrementa el riesgo.

El foro sirvió como espacio de diálogo para abordar medidas preventivas al alcance de la comunidad, desde el mantenimiento de parcelas hasta la concienciación vecinal y la coordinación en caso de emergencia. Todo ello, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta colectiva.

Bajo el lema Enciende tu conciencia, apaga el riesgo, el programa actúa en municipios con características similares a Cabra, donde la protección del entorno natural y la seguridad de la población requieren una acción sostenida y coordinada.

La iniciativa ha contado con la participación del Ayuntamiento de Cabra y de la entidad Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales, con el respaldo de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Hacienda y la Unión Europea a través de los fondos Feder.