El Ayuntamiento de Puente Genil permitirá la acampada en el parque del Garrotalillo para la romería de San Marcos

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, Joaquín Reina, y el de Medio Ambiente, Rafael Morales, han detallado este miércoles el operativo que se ha diseñado en el parque del Garrotalillo de cara a la celebración, el próximo fin de semana, de la romería de San Marcos, una festividad cuyo epicentro suele concentrarse en el interior del recinto. Este año, como novedad, Reina ha adelantado que se permitirá la acampada en el parque desde el viernes.

El edil de Festejos ha puesto en valor el trabajo realizado por los operarios de la empresa municipal Egemasa para tener el recinto plenamente acondicionado de cara a San Marcos, sobre todo tras las borrascas del pasado invierno, que provocaron la caída de casi un centenar de árboles del parque. "Era una incertidumbre que tenía la hermandad, porque la imagen que presentaba el Garrotalillo era desoladora, pero la labor de los operarios ha sido titánica y eso ha permitido que hoy presente un magnífico aspecto", subrayó, añadiendo que también "vamos a poder disfrutar del acabado de la primera fase de reurbanización de los viales del entorno del Garrotalillo".

Actuaciones y fiesta el viernes

De cara a este año se permitirá la acampada en el interior del parque desde el viernes 24 a las 14.00 horas, hasta el domingo 26 a las 17.00 horas. "Esto es algo que nos pidieron el año pasado, entendemos que es una fiesta por y para el pueblo que cada vez tiene más asistentes, y es un aliciente poder disfrutar de un espacio verde y acondicionado", apuntó Reina, quien añadió que el mismo viernes por la noche actuará el grupo de versiones Popgrasa y, posteriormente, DJ Cano. "Se pondrán unas horas de carga y descarga de vehículos, para salir posteriormente y estacionar en la zona de casetas de la Feria y que los vecinos vengan andando, que es lo que buscamos", finalizó.

Por su parte, Rafael Morales afirmó que "la actuación de Egemasa ha sido tremenda, ya que había muchos árboles caídos y otros en riesgo de caída, lo que ha hecho que tuviésemos que trabajar contra reloj". "La parte positiva es que se ha producido una entresaca natural de los árboles que estaban más enfermos, que han caído casi todos, con lo cual el parque ahora se queda mejor de lo que estaba. A ello hay que añadir la obra realizada, con un espacio iluminado, se han plantado árboles de alineación dentro de los viales, la idea es crear un espacio disfrutable por parte de los vecinos y creo que vamos por buen camino", precisó.

Morales agregó que "de cara a San Marcos pedimos a los vecinos que disfruten al máximo del entorno, pero que también lo cuiden. Se van a instalar contenedores, papeleras, aseos, un despliegue importante y solicitamos encarecidamente que se recoja la basura y se intente mantener el espacio bonito y visitable".