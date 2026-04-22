Pleno ordinario
El Ayuntamiento compra por 150.000 euros la casa donde vivió Rafael Alberti en Rute para convertirla en museo
El acuerdo, impulsado por todos los grupos políticos, culmina una iniciativa paralizada en 2020 por la pandemia y permitirá también ampliar las dependencias municipales
La Casa Museo de Rafael Alberti en Rute está cada vez más cerca. La Corporación municipal ha aprobado por unanimidad su adquisición por 150.000 euros. Se trata de una casa señorial situada en la calle Toledo número 4, justo al lado del ayuntamiento, donde el poeta gaditano pasó dos años de su vida, de 1925 a 1926, hospedado en esta casa en la que vivía su hermana María.
Todos los grupos políticos coincidieron en la conveniencia de esta adquisición, que la anterior Corporación municipal ya había planteado, aunque el proyecto se paralizó en 2020 por culpa de la pandemia, como recordaron los portavoces del PSOE e IU, Antonio Ruiz y Ana Lazo, respectivamente.
Para el actual equipo de gobierno del PP, "es fundamental poner en valor el legado de Rafael Alberti y su vinculación con Rute", dijo el portavoz popular, Rafael García. El alcalde ruteño, David Ruiz, ha subrayado la trascendencia histórica y cultural del acuerdo adoptado por la Corporación, señalando que "la idea es crear este Museo de Rafael Alberti y también emplear parte de esta casa para ampliar las dependencias municipales". David Ruiz ha destacado la negociación llevada a cabo, que ha permitido adquirir el inmueble a un precio más bajo del inicialmente planteado.
La compra del inmueble se hará con recursos propios y en tres anualidades
El Consistorio abordará el ingreso de 150.000 euros con recursos propios y en tres anualidades, al tiempo que buscará financiar la remodelación del inmueble que precisa de una actuación en profundidad, recordó Rafael García.
El edificio adquirido albergará el museo dedicado a la figura y la obra de Rafael Alberti, cuya vinculación con Rute constituye uno de los episodios más singulares de la historia cultural del municipio.
Fue precisamente en esta casa de la calle Toledo donde el poeta gaditano pasó dos largos inviernos en los que fraguó parte de su incipiente producción literaria. Durante su estancia en la localidad recibió la noticia de haber sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía por Marinero en tierra y comenzó a escribir su segundo poemario, El alba del alhelí.
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