El ADN permite identificar al primero de los 11 cuerpos de los fusilados en Encinas Reales al comienzo de la Guerra Civil

Hace 90 años, al comienzo de la Guerra Civil, al menos 11 personas fueron asesinadas por el bando nacional en Encinas Reales y enterradas en fosas comunes cubiertas de cal viva. Tras un largo proceso, sus cuerpos fueron exhumados el año pasado, pero queda por delante todavía un largo camino para identificar los cadáveres y entregarlos a sus familias.

Al menos, ya se conoce casi con seguridad la identidad de uno de aquellos 11 represaliados. Según ha dado a conocer Araceli Vinuesa, portavoz de una asociación de represaliados, los primeros análisis de ADN han permitido determinar que uno de los fusilados era Juan Ruiz Ruiz, un civil sin afiliación política conocida que vivía de Encinas Reales. Es un caso extraño, asegura Vinuesa, porque lo habitual en la represión franquista era trasladar a sus víctimas a otras localidades en vez de fusilarlas en el mismo lugar donde había sido apresadas.

El nieto -por parte de madre- de Juan Ruiz aún vive en Encinas Reales y tras el análisis de su ADN, una vez cotejado con el de la víctima, las coincidencias permiten asegurar que "es muy difícil que se equivoquen", apunta Vinuesa. No obstante, aún habrá que hacer más pruebas genéticas a los descendientes vivos para garantizar una identificación plena. Juan Ruiz Ruiz, además, fue fusilado junto a un hijo de 17 años cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

Para identificar a las 11 víctimas enterradas en Encinas Reales se han realizado 45 pruebas de ADN a quienes podrían ser sus descendientes, aunque no todos ellos son de la localidad. Sólo uno de estos análisis dio un resultado convincente, el primero que se obtiene en Encinas Reales. Ahora queda conocer la identidad de los otros 10 represaliados, que se encontraron en una fosa dividida en tres partes. En una de ellas había dos militares republicanos, en otra tres cuerpos bien conservados y en una tercera el resto de las víctimas con señales de haber sido maltratados.

Críticas a las administraciones

Araceli Vinuesa se muestra muy crítica con las administraciones en todo el proceso de exhumación de fosas comunes de los represaliados del franquismo. Las pruebas de ADN, recuerda, "solo se hacen en Granada, dependen de subvenciones y cuando se acaba el dinero dejan de investigar, por lo que tardan de tres a cuatro años". Pero sobre todo tiene críticas para el Ayuntamiento de Encinas Reales, que adquirió la finca donde estaban las fosas antes de las exhumaciones aun conociendo los indicios previos.