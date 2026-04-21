La unidad de agente tutor de la Policía Local de Lucena pone en marcha el Plan Educa en 12 centros escolares

Efectivos especializados de la Policía Local de Lucena, concretamente de la unidad de Agentes Tutores, constituida en 2025, imparten desde esta semana charlas didácticas y formativas en 12 centros educativos de la localidad, de Primaria y Secundaria, con la finalidad de transmitir a los alumnos, con cercanía, actitud positiva y ejemplos prácticos, enseñanzas sobre materias de especial relevancia y proyección.

Desde hace años, la Policía Local protagoniza estos talleres, aunque a partir de ahora están estructurados en el Plan Educa, vinculado igualmente al Plan Director, con lo que adquieren una vocación más afianzada y organizada.

Las charlas abordarán temáticas de gran repercusión para niños y adolescentes

Esta acción divulgativa aborda temáticas de singular repercusión y potencial peligro como la seguridad vial, enfocándose prioritariamente en el uso de los vehículos de movilidad personal o patinetes; el acoso escolar, el ciberacoso, el uso responsable de Internet y redes sociales; la responsabilidad penal de los menores; la orientación profesional; el medio ambiente; o la protección animal.

La delegación municipal de Seguridad Ciudadana, en cooperación con el área de Educación y los propios centros educativos del municipio, ha comenzado esta iniciativa en el colegio El Prado, adaptándose, oportunamente, a los diversos ciclos académicos concernidos, desde Infantil hasta Bachillerato.

Ángel Novillo y María José Lara, con los policías locales en el colegio El Prado. / M. González

El concejal del área, Ángel Novillo, junto a la directora del colegio, María José Lara, destacaba la pretensión de que "nuestros menores vean como algo cercano" a la Policía Local, en vez de como "aquellos que multan a los coches en la calle", e insistía en recomendar que, "ante cualquier problema" advertido por los menores, que "por cualquier vía se dirijan a los policías y agentes tutores" porque "en cualquier momento del día están disponibles".

Operativo permanente de la Policía Local

Actualmente, el operativo permanente de la Policía Local de Lucena incluye en cada turno, como mínimo, a dos agentes tutores, con formación específica sobre el trato y las casuísticas vinculadas con los escolares. "Pueden hacer un seguimiento constante", añadía Novillo, aludiendo a la responsabilidad concreta de estos uniformados en la atención a los escolares.

En su intervención, David Navas, inspector de la Policía Local y jefe de la unidad de Agentes Tutores, subrayaba que "somos la policía de mayor proximidad" y, refiriéndose a otra de las finalidades de estas charlas, apostillaba que "no podemos perder el contacto con la infancia y la juventud".

En el mismo sentido, apuntaba a la importancia de analizar las diferentes etapas que atraviesan los alumnos, siempre con la finalidad de generar "complicidad" desde la Policía Local para que así "nos cuenten cosas que no cuentan en el colegio o en sus casas". El propio David Navas, junto a Francisco Benítez, ofrecieron la charla inaugural este martes en el salón de actos del colegio El Prado.

Desde el Consistorio consideran al Plan Educa una herramienta integral y que conjuga formación, prevención y un despliegue institucional, trasladando recursos a los menores para desenvolverse adecuadamente ante los retos sociales y los riesgos tecnológicos.