El termómetro sigue subiendo en Córdoba por la masa de aire subtropical: hasta aquí llegará según la Aemet

La masa de aire subtropical que lleva más de un día afectando a la península Ibérica comienza a causar estragos en Córdoba y provincia. En la pasada madrugada, la temperatura mínima no ha bajado de los 10 grados y ha marcado, en la estación meteorológica del aeropuerto, un registro de 10,7º.

Es una de las consecuencias del fenómeno atmosférico que atraviesa nuestra geografía, y que deja además polvo en suspensión, con riesgo de lluvia con barro en próximos días, en especial a partir del viernes y con incidencia más acusada el fin de semana. Las mínimas suben, las máximas lo hacen en la misma intensidad, y la barrera de los 30º será puesta hoy martes, 21 de abril, nuevamente en cuestión.

Temperaturas "significativamente por encima" de lo normal

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera "tiempo estable en Andalucía" hasta el jueves, con temperaturas "significativamente por encima de los valores normales".

En todo caso, y centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas en nuestra provincia, tendremos cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en las sierras por la tarde. Polvo en suspensión a partir de mediodía. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 30º, en Lucena entre 14º y 29º, en Pozoblanco entre 14º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 31º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 22 de abril, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos nubosos con nubes bajas y probables brumas; tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en descenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 28º, en Lucena entre 12º y 26º, en Pozoblanco entre 9º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 26º.