Salvador Fuentes vislumbra la vía contenciosa ante la negativa de la CHG a autorizar la conexión de La Colada

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha mostrado este martes convencido de que, tras el recurso de reposición que la institución provincial va a presentar contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de rechazar el proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera que habían presentado la Diputación y la Junta de Andalucía, "llegaremos al contencioso administrativo".

En la visita que el presidente de la Diputación ha realizado este martes a Dos Torres, ha explicado que, a pesar de la situación de "bloqueo absolutamente político y sin salida", "seguiremos insistiendo con los argumentos técnicos de nuestros ingenieros".

Torre de toma y estación eléctrica para La Colada

Al respecto, ha asegurado que el embalse de La Colada tiene que tener torre de toma y estación eléctrica para bombear el agua, a la vez en que se ha mostrado confiado en que, "como muy tarde, en 2027 se va a resolver por la vía judicial o política porque no podemos seguir así, y si con Sierra Boyera hay agua al menos para tres años y medio, debe resolverse esta situación a tiempo".

Fuentes ha insistido en que "las sequías volverán y, como venimos diciendo, no tiene sentido que habiendo tres pantanos en 100 kilómetros cuadrados no exista una solución definitiva", añadiendo la idoneidad de tener también la conexión con Puente Nuevo.