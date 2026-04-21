Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda

Se han cumplido ya 24 horas desde que un migrante de 31 años se precipitara al cauce del río Guadalquivir en Montoro, activándose un operativo de rescate que hasta el momento no ha dado resultados. Desde el primer instante, efectivos de la Policía Local y equipos médicos intentaron auxiliar al joven en el lugar del suceso, dando paso a una labor de búsqueda y socorro constante y coordinada que no ha cesado desde entonces.

Según informa la alcaldesa, Lola Amo, en el dispositivo participan activamente la Policía Local, la Guardia Civil, los Bomberos del Consorcio Provincial y Protección Civil. Durante la pasada noche, los bomberos realizaron maniobras de inmersión en el río, trabajando de forma ininterrumpida hasta bien entrada la madrugada.

Tecnología avanzada en la búsqueda

A estos esfuerzos se ha sumado el uso de tecnología avanzada, con drones operados por los Bomberos y el equipo Pegaso de la Guardia Civil, que han sobrevolado la zona durante todo el día.

La búsqueda se ha intensificado en la mañana de este miércoles con la incorporación de un helicóptero de la Guardia Civil y el trabajo especializado del equipo GEAS, que junto a Protección Civil han rastreado minuciosamente diferentes tramos del río.

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Tras una jornada de esfuerzos exhaustivos, el dispositivo ha dado por finalizada la jornada de trabajo al caer la noche, con la previsión de que el equipo GEAS retome las labores de búsqueda a primera hora de este miércoles.