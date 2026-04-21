Paqui Herrador, nueva alcaldesa de Aguilar: "Seguimos siendo el mismo equipo"

Paqui Herrador (IU) ya es la nueva alcaldesa de Aguilar de la Frontera. Un pleno extraordinario celebrado en la mañana de este martes ha servido para su toma de posesión oficial en una ceremonia política que se conocía de antemano. Herrador sustituye así a Carmen Flores, que ha decidido dejar el cargo para dar paso a una generación más joven después de encadenar dos mayorías absolutas en la localidad de la Campiña Sur.

Todos los partidos de la oposición han presentado a su propio candidato en la votación, que se ha celebrado a mano alzada. No obstante, la mayoría absoluta de la que disfruta IU desde hace dos mandatos ha impedido cualquier debate o acuerdos políticos entre la oposición. Previamente, también ha tomado posesión de su acta de concejal Manuel Romero, dado que Carmen Flores abandona no solo la Alcaldía, sino también su escaño.

Primeras palabras como alcaldesa

Tras los agradecimientos de rigor, Herrador ha pronunciado sus primeras palabras como alcaldesa, en un discurso en el que ha expresado su voluntad continuista con el proyecto de IU: "Seguimos siendo el mismo equipo, con un objetivo claro y la forma de trabajar que nos define", además de seguir "con las mismas enseñanzas y el mismo ritmo con el que ya veníamos trabajando". La nueva alcaldesa no ha especificado líneas de trabajo ni proyectos concretos.

La nueva alcaldesa jura el cargo durante el Pleno extraordinario de Aguilar. / Gema Albornoz

Se ha dirigido también los grupos de la oposición en Aguilar de la Frontera, a los que ha recordado que "nos queda un año y espero que podamos entendernos, que la convivencia política se construya desde el respeto y que nos guíen los intereses del pueblo".

Las alabanzas de Paqui Herrador se han centrado en Carmen Flores, una veterana de la política que lleva casi medio siglo de labor institucional desde uno u otro frente. Sobre ella, la ya regidora ha asegurado que "he aprendido de la mejor" y de la que ha sido "mi referente político y personal, Carmen Flores, que ha sido mi madre política, con su forma de hacer la política, trabajar por y para Aguilar. Nos ha inculcado el amor por nuestro pueblo".