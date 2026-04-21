Música
Niña Pastori se une al festival Donde Brillan las Estrellas 2026 de Cabra, cita clave del verano andaluz
El certamen contará con Pablo López, Miguel Ríos y Pastora Soler, entre otros artistas de renombre
La cantante gaditana Niña Pastori se suma al cartel del festival Donde Brillan las Estrellas 2026, según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Cabra, completando así la programación de este ciclo de espectáculos, ya consolidado como una de las principales citas del verano andaluz.
El evento se celebrará en el Auditorio Alcalde Juan Muñoz y contará con un cartel definitivo encabezado por Pablo López, que abrirá el ciclo el 6 de junio; la propia Niña Pastori, el 19 de junio; Miguel Ríos, el 4 de julio; Paz Padilla, el 25 de julio; las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el 1 de agosto; y Pastora Soler, el 29 de agosto.
A esta programación se suman iniciativas y actividades impulsadas por colectivos y entidades locales, configurando una oferta variada dirigida a todos los públicos.
El festival refuerza así su posición como referente cultural y de ocio estival, reuniendo a artistas de reconocido prestigio en un enclave singular como la Fuente del Río. Este espacio permite acoger espectáculos de gran formato y favorece la llegada de visitantes de distintos puntos del país, con el consiguiente impacto económico, turístico y cultural para la ciudad.
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