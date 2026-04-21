Fiesta de la Cruz 2026 en Montilla: del desfile infantil a un festival flamenco en un evento con una creciente implicación vecinal

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este martes la programación de la Fiesta de la Cruz 2026, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en el barrio de La Cruz, una de las celebraciones más singulares del calendario local montillano. Uno de los momentos más esperados llegará el sábado día 2 con el desfile infantil de cruces de mayo, organizado junto al AMPA Miguel Rúa del Colegio Salesianos. Sobre este desfile, el concejal de Festejos, Miguel Sánchez, ha señalado que "es uno de los grandes atractivos de la fiesta y un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a la calle y disfrutar desde la mañana del sábado".

El alcalde, Rafael Llamas, ha puesto en valor el trabajo conjunto que hace posible la fiesta, para la que "se ha preparado una programación muy completa con concursos tradicionales como el de dibujo, calles, cruces, fachadas o fotografía, junto a actividades como el tiro con arco, el senderismo o el festival flamenco".

Llamas ha destacado el crecimiento de la implicación vecinal, señalando que "cada vez son más las calles que se animan a participar, incluso algunas que nunca antes habían adornado, lo que demuestra el buen momento que vive esta fiesta”. Desde el Consistorio se ha querido resaltar especialmente el carácter participativo de una celebración que mantiene su esencia de barrio, pero con vocación de abrirse al conjunto de la ciudad.

María José Bellido pronunciará el pregón de la Fiesta de la Cruz

La programación arrancará el jueves 30 de abril con la inauguración oficial con el encendido del alumbrado en el patio de La Silera y el pasacalles de La Unión, seguido del pregón a cargo de María José Bellido Jiménez y la proclamación como socia de honor de Araceli Navas Sánchez. Durante los días siguientes se sucederán actuaciones musicales, concursos, actividades infantiles y propuestas culturales, entre las que destacan el festival flamenco del sábado por la noche y el homenaje a las personas mayores del barrio el domingo.

Como novedad, esta edición incorpora nuevas propuestas como una charanga por las calles del barrio o un taller intergeneracional de pasodoble, además de un sistema de apoyo para la colocación de banderitas mediante una empresa local, facilitando así la participación de vecinos y vecinas de mayor edad y favoreciendo la implicación en calles con mayor dificultad.

El desfile infantil de cruces

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 2 de mayo con el desfile infantil de Cruces de Mayo. El recorrido partirá a las 11.00 horas desde el Colegio Salesiano y atravesará distintas calles del municipio hasta su llegada al barrio de la Cruz, donde tendrá lugar la entrega de premios, en una jornada que combina tradición, creatividad y participación infantil.

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La Fiesta de la Cruz se completa con una amplia programación paralela impulsada por distintas áreas municipales y colectivos, incluyendo actividades culturales, deportivas y turísticas que refuerzan el carácter transversal de esta celebración, considerada como antesala de otras citas destacadas del calendario primaveral montillano.