Montilla inaugura una gran exposición retrospectiva en homenaje a Rafael Rodríguez Portero

El Ayuntamiento de Montilla abrirá este viernes al público una gran exposición retrospectiva dedicada al artista local Rafael Rodríguez Portero, que se desarrollará hasta el próximo 7 de junio en tres espacios culturales de la ciudad con el objetivo de acercar a la ciudadanía una amplia selección de su obra y poner en valor su trayectoria artística.

La muestra, que se ha presentado este martes, se configura como un homenaje en vida a uno de los creadores más destacados vinculados a Montilla, reuniendo más de un centenar de piezas que permiten recorrer la evolución de su producción a lo largo de distintas etapas. La exposición se distribuye en tres sedes —San Juan de Dios, el Claustro del Pretorio y la Casa del Inca— y abarca disciplinas como la pintura, la escultura y el dibujo.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó en la presentación que "es justo y necesario rendir este homenaje en vida a un artista fundamental para la cultura local", subrayando además la duración de la muestra para facilitar su visita. Por su parte, el comisario del proyecto, el periodista Manuel Bellido Mora, señaló que se trata de "una exposición largamente trabajada, que responde al deseo de reconocer la trayectoria de un artista excepcional por su carácter polifacético".

Un catálogo con una selección de la obra del artista

Por otro lado, la concejala de Cultura, Soledad Raya, afirmó que "esta exposición nace del cariño, el respeto y la admiración hacia la figura de Rafael Rodríguez". El propio artista agradeció el reconocimiento y manifestó que "todo sea por la cultura".

La programación se completará el 14 de mayo con la presentación de un libro-catálogo con una selección de su obra, disponible desde el inicio de la exposición.

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Rafael Rodríguez Portero ha ejercido como profesor en institutos de Aguilar de la Frontera y Lucena, así como en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba, entre otros centros. Además, es miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.