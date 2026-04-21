Precampaña electoral
Juanma Moreno reúne en Puente Genil al Consejo de Alcaldes del PP
El presidente de la Junta y candidato en las elecciones del 17M elogia la labor de los regidores, a los que define como "parte de la fuerza transformadora de Andalucía"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este martes Puente Genil para presidir la reunión del Consejo de Alcaldes del PP cordobés, un cónclave celebrado en el salón dedicado a exposiciones y actividades culturales del mercado de abastos del Paseo del Romeral. El acto ha contado con la presencia de la cúpula del PP cordobés, con el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y los candidatos populares por la provincia en las próximas elecciones autonómicas, una lista que encabeza Antonio Repullo.
Tras las palabras de bienvenida de Adolfo Molina, que ha destacado el modelo de cercanía del PP "al poner por delante a las personas en vez de las siglas, algo que funciona", tomó la palabra Juanma Moreno, quien felicitó al alcalde pontanés, Sergio Velasco, por el trabajo que viene realizando al frente de la Alcaldía. "Los vecinos no se equivocaron cuando lo eligieron, ya que está consiguiendo objetivos", dijo.
El presidente autonómico señaló que "Puente Genil es la ciudad de la luz, su posición geográfica es estratégica, cuenta con una parada de AVE, además de un gran patrimonio histórico y entorno natural". Sobre Velasco enfatizó en el hecho de que en sus casi tres años de mandato "está haciendo mucho por la ciudad", algo que ejemplificó, puesto que “nuestro proyecto político no se entiende sin el trabajo de nuestros alcaldes y alcaldesas, que sois parte de la fuerza transformadora de Andalucía”.
Apela a la movilización de los votantes
También en su discurso, Moreno dio cuenta de las inversiones realizadas por la Junta en la localidad a lo largo de los últimos años, destacando los 1,2 millones de euros consignados entre 2022 y 2025 para la adquisición de material sanitario en el centro hospitalario de la localidad, mejoras en centros educativos y la inversión de 1,5 millones de euros en la rehabilitación de viviendas en la barriada Francisco de Quevedo, trazando como objetivos de cara a la próxima legislatura la recuperación de la línea ferroviaria de media distancia Córdoba-Bobadilla, el impulso para la petición de más efectivos de Guardia Civil en la localidad, así como mejoras en la carretera autonómica A-318".
En materia electoral, Juanma Moreno apeló a la movilización de los votantes del PP, puesto que "no hay nada ganado, la mayoría suficiente está en juego y debemos continuar trabajando para seguir adelante con los proyectos de futuro en los pueblos de Córdoba". "En estas próximas elecciones nos jugamos el futuro más próximo, ya que vivimos en tiempos de mucha incertidumbre", dijo.
El presidente de la Junta señaló que es importante que de las urnas del 17 de mayo salga un "gobierno fuerte, sólido y con experiencia en la gestión, frente a quienes están en política dedicándose a insultar, intoxicar y enfrentar a los andaluces".
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