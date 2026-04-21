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Turismo

José Perea crea cuatro vestidos flamencos para promocionar los patios de Córdoba inspirados en la amapola, flor silvestre

La Diputación de Córdoba colabora con el diseñador para fomentar el turismo

Los patios de la provincia se promocionan a través de la moda

Los patios de la provincia se promocionan a través de la moda

A. J. González

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los patios de la provincia y de la capital se promocionarán este año mediante la moda, además de las campañas más tradicionales. Para ello, la Diputación de Córdoba, que promueve el concurso provincial de Patios y Rincones, ha puesto en marcha una colaboración con el joven modisto de Hinojosa del Duque José Perea.

El diseñador ha creado para la ocasión cuatro modelos de corte flamenco inspirados en una flor silvestre que abunda en el Valle de Los Pedroches: se trata de la amapola, que "transmite alegría y añoranza" de su tierra, según sus propias palabras. Narci Ruiz, diputada de Turismo, también se ha referido a la amapola como una flor que aporta "intensidad, color y frescura".

Los patios de la provincia se promocionan a través de la moda

Los patios de la provincia se promocionan a través de la moda

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El diseñador de Hinojosa José Perea ha creado cuatro modelos inspirados en las amapolas / A. J. González

Vestidos presentados en la casa natal de Julio Romero de Torres

Los cuatro vestidos han sido presentados en la mañana de este martes en el patio de la casa natal del pintor Julio Romero de Torres, que gestiona la Diputación y que estará abierto durante la Fiesta de los Patios. Las cuatro modelos han desfilado con conjuntos en los que, además de la amapola, destacan las transparencias y detalles cordobeses como el sombrero o una montera.

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Las cuatro modelos con los diseños de José Perea, en el patio de la casa natal de Julio Romero de Torres.

Las cuatro modelos con los diseños de José Perea, en el patio de la casa natal de Julio Romero de Torres. / A. J. González

Estos cuatro vestidos, en los que el creador confiesa haber tardado tan solo dos días -"soy el diseñador del tiempo récord", ha dicho-, forman parte de una colección más amplia que recorrerá varias provincias andaluzas como Jaén o Almería.

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