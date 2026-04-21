La Diputación de Córdoba lanza ayudas de tres millones para contratar desempleados de larga duración y el emprendimiento rural

La Diputación de Córdoba ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una nueva convocatoria de dos de sus programas de ayudas destinadas, por una parte, al fomento de la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración y, por otra, a impulsar el emprendimiento a través del autoempleo de personas menores de 45 años. Se trata de los programas Diputación Contrata y Sueña y Crea, cuyo plazo de solicitud se inicia este miércoles 22 de abril, que suman un total de tres millones de euros y cuyos destinatarios deberán residir en municipios menores de 50.000 habitantes, de forma que se da prioridad a los entornos rurales.

Los dos programas de subvenciones han sido presentados por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, quien ha señalado que su objetivo es el de "ayudar a proyectos de vida, a autónomos, a familias y, sobre todo, se trata de dos programas de ayuda que redundan en el futuro de nuestros pueblos".

Impulso a emprendedores

Para la anualidad 2026, el programa Sueña y Crea cuenta con un presupuesto de 500.000 euros que permitirá establecer unas subvenciones cuya cuantía se determinará en función del número de habitantes del municipio o aldea en el que se ubique la actividad. De esta forma, para las actividades en municipios menores de 3.000 habitantes, las ayudas serán de 3.000 euros y en el caso de municipios con poblaciones superiores, la ayuda será de 2.000 euros.

En esta anualidad, el programa trata de impulsar nuevas líneas de negocio, refuerzo de la adaptación, innovación y permanencia, para lo que Romero ha indicado que “queremos compatibilizar estas ayudas con otras, como la de la Junta de Andalucía para nuevos autónomos; por lo tanto, nuestra subvención es para la permanencia, de forma que cualquier autónomo con una actividad económica que lleve seis meses funcionando puede solicitarla”.

Otra de las novedades que ha adelantado el delegado de Empleo es que “en la convocatoria de 2026, el municipio se fija por el lugar donde se ubica la actividad económica, no siendo obligatoria la residencia en el mismo”. Las personas beneficiarias deberán acreditar que no han estado de alta como autónomos en los 90 días anteriores al uno de noviembre de 2025, además del requisito de que su actividad se ubique en una zona rural. Una vez publicado en el BOP, el plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre de 2026.

Desempleados de larga duración

Por su parte, las ayudas del programa Diputación Contrata, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, van dirigidas a Ayuntamientos y ELAs de la provincia para la realización de obras y servicios de interés general y social a través de la contratación de personas de los colectivos prioritarios, entre los que se incluye “a personas menores de 45 años, mayores de 45 años, desempleados de larga duración durante al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación y personas con discapacidad”, ha puntualizado Romero.

El programa prevé una subvención de 4.000 euros por contrato con un reparto de los fondos que según ha explicado Romero, “se realizará con un criterio poblacional, de forma que cada municipio contará con al menos cinco contrataciones, incrementándose en función del número de habitantes de cada pueblo”. En este caso, los contratos, que en esta edición reducirán su carga burocrática, tras la publicación hoy en el BOP podrán iniciarse mañana y hasta el 31 de diciembre de 2026.