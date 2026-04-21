La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este martes las obras para mejorar las conducciones del abastecimiento de agua en Fuente Obejuna y sus aldeas, que se iniciaron el pasado 30 de marzo. Con un presupuesto de 756.937 euros, Fuentes ha explicado que se está trabajando "en el tramo entre las cercanías del depósito de la aldea de Los Pánchez y el depósito regulador de 1.000 metros cúbicos de Ojuelos Bajos", con el objetivo de solucionar los incidentes que provocan las roturas de la red en las inmediaciones del cruce del Alcornocal "y que tantos problemas originan en la zona".

“El abastecimiento a las aldeas de Fuente Obejuna se realiza a través de una conducción en alta, en su mayor parte de fibrocemento y diámetros entre 200 y 100 mm, que llenan los depósitos de abastecimiento desde de la ETAP de Sierra Boyera, ha detallado Fuentes, que añadía que, "como consecuencia de la antigüedad de esta red, con más de 35 años, se producen de manera constante averías que afectan al servicio y que suponen un alto coste de reparación, de ahí la necesidad de acometer, de manera progresiva y en distintas fases, la renovación de este engranaje".

Algo más de 5 kilómetros de tubería en la primera fase

Fuentes ha hecho hincapié en que "en esta primera intervención se procederá a la mejora de 5.100 metros lineales de tubería de fundición dúctil, garantizando así la sostenibilidad y la calidad del agua que llega a estas aldeas de Fuente Obejuna. Una primera fase a la que se sumará en breve una segunda actuación sobre 2,5 kilómetros de conducción más y alcanzar los 1,5 millones de euros".

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha agradecido esta actuación que "viene a reparar las constantes averías".

Salvador Fuentes y Manuel Torres, con profesores y alumnos del ciclo de Soldadura y Calderería de Dos Torres. / CÓRDOBA

Formación en Dos Torres

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha visitado Dos Torres, donde ha destacado la colaboración público-privada que existe para la formación de los alumnos que realizan el ciclo formativo de Soldadura y Calderería que se imparte en el IES San Roque de la localidad de Los Pedroches, con más de 500 horas prácticas en empresas y que en este caso se realizan en la empresa Ferrinox, de la que ha destacado que "está a la vanguardia y llevando su producción a distintos lugares del mundo y además colabora para que los alumnos reciban una formación muy cualificada".

Los alumnos tienen en la primera promoción entre 16 y 30 años y en la nave de formación se han invertido 141.000 euros, con 129.800 aportados por la Diputación y el resto por el Ayuntamiento.

El alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, aseguró que, junto con la ganadería, "motor económico de nuestro municipio", hay una apuesta clara también por el ámbito industrial, "de la mano de la Consejería de Educación, la Diputación y el Ayuntamiento y la concesión de ciclos formativos con muchas salidas laborales y con las empresas locales referentes".