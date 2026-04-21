Un detenido y un investigado en Montoro por hurtar casi 2.000 kilos de aceituna simulando que la recogían legalmente

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otra -ambas conocidas por sus antecedentes policiales- por, presuntamente, hurtar 1.976 kilos de aceituna de varias fincas de Córdoba y Jaén, simulando que la recogían legalmente de una propiedad de la localidad de Montoro que, en realidad, no tenía fruto disponible y servía como 'pantalla' legal.

Tal y como explica el instituto armado en una nota de prensa, la investigación, realizada por los equipos Roca, comenzó con una información que avisaba de que varios vehículos cargados de aceituna se dirigían a una finca de Montoro, "donde sus ocupantes descargaban aceituna de dudosa procedencia en una batea".

Los agentes inspeccionaron el lugar indicado y localizaron una batea parcialmente llena de aceituna. Fue en ese momento cuando detectaron que llegaban de manera asidua "varios vehículos todoterreno cuyos ocupantes descargaban en la batea la aceituna" que previamente transportaban. Además, "ante la sospecha de que el propietario" de la finca montoreña "pudiera estar implicado en los hechos", comprobaron su titularidad, cotejando que tiene "varios olivares y una almazara" en la provincia de Córdoba.

El 'modus operandi': de batea en batea

"Una vez que los agentes comprobaron que la batea se encontraba llena de aceituna, observaron cómo tras dejar otra batea vacía, retiraban la que estaba llena", que era llevada hasta la almazara del mismo propietario de la finca. Tras observar este modus operandi, los guardias civiles inspeccionaron la documentación de la aceituna, "figurando que procede de la misma finca donde se encontraba la batea". Pero la posterior inspección ocular de la finca demostró que, en realidad, "se encuentra abandonada, con olivos sin ningún tipo de cuidado y sin síntomas de haber sido recolectados, siendo imposible que la aceituna provenga de estos", asegura la nota del instituto armado.

Aceitunas, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Tras toda la investigación policial, los agentes concluyeron que el modus operandi consistía en disponer de una batea vacía en la finca, donde varias personas depositaban la aceituna que traían en los vehículos y que sustraían "la noche anterior en distintas fincas de las provincias de Córdoba y Jaén".

Sustraían las aceitunas de varias fincas de Córdoba y Jaén

Seguidamente, retiraban la batea llena con el producto hurtado y la llevaban hasta la almazara, "confeccionando toda la documentación necesaria para hacer creer que procede de sus fincas e intentar darle apariencia legal ante posibles inspecciones y actuaciones policiales".

Las actuaciones finalizaron con un detenido y un investigado por, supuestamente, un delito de hurto de 1.976 kilos de aceituna. Estos, junto a las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.